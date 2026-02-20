Micro inversión, las opciones para que uruguayos "pongan a trabajar su dinero" en pequeños montos crecen en el país

La escena se repite con más frecuencia. En Uruguay, una persona revisa su app bancaria o su billetera digital varias veces en el día. No está chequeando su cuenta sino alguno de los instrumentos de inversión que han surgido en los últimos años.

De la mano de una mayor conciencia financiera, y la aparición de diversas herramientas digitales que hacen accesibles inversiones por montos desde $ 1, tras la pandemia cada vez más uruguayos se animan a sumarse a nuevas propuestas de inversión y esto forma a una nueva cultura financiera en el país: la de las micro inversiones.

Durante décadas, el ADN financiero uruguayo fue claro. Dólar, liquidez, bajo riesgo. Y si bien ese patrón sigue vigente, poco a poco asoma otro comportamiento, el dinero que «se pone a trabajar» en montos pequeños.

La banca, un clásico

En el corazón de ese proceso, el sistema financiero tradicional mantiene un rol clave.

El Banco República del Uruguay (Brou) es un claro ejemplo. La institución El Brou tiene actualmente 127.000 clientes inversores en contratos de depósito a plazo fijo, su producto Ahorro en sueldo y opciones de inversión en instrumentos financieros de los cuales se destaca para los pequeños ahorristas, las suscripciones en emisiones de Obligaciones Negociables (ON), comentó Gustavo Galli, gerente ejecutivo de Personas del Brou.

BROU En los últimos tres años creció 37% la cantidad de clientes con depósitos a plazo fijo.

De este número, muchos se sumaron en los últimos tres años, acotó. «Vemos un aumento en el período post pandemia. En los últimos tres años observamos un incremento de 37% en la cantidad de clientes con depósitos a plazo y un incremento constante en opciones de inversión».

Al poner la lupa en los perfiles, resalta que el promedio de edad del inversor de estos instrumentos es que un 58% son mujeres. En tanto, la edad promedio es de 55 años, con concentración del 40% en rango de edad mayor a 60 años y el ingreso nominal promedio ronda los $ 90.000.

Micro inversores. El número de nuevos inversores creció en los últimos tres años.

Tras este crecimiento del interés de invertir surgido luego de la pandemia va el Banco Itaú. En noviembre de 2023 creó el Fondo Liquidez en Pesos de Itaú Asset Management y a dos años de su lanzamiento ya captó 10.000 interesados. Analía Montesano, gerenta general de Itaú Asset Management explicó que este producto nació ante la necesidad de ofrecer a los clientes «una alternativa simple, de bajo riesgo y de alta liquidez para proteger el ahorro en moneda local». «Itaú buscó democratizar el acceso a la inversión, facilitando una herramienta que permita hacer rendir los pesos sin resignar disponibilidad ni asumir riesgos innecesarios. Desde su lanzamiento registró un crecimiento sostenido en la cantidad de inversores y en el volumen de activos administrados. Este desempeño se vio fortalecido durante 2025, año en el que obtuvo el mejor rendimiento de su categoría y superó a la inflación de forma sostenida», explicó.

Itaú A dos años de su lanzamiento ya captó 10.000 interesados.

Parte de esta explicación es la baja barrera de entrada. El monto mínimo para invertir en el fondo es de $ 20.000 lo que atrajo a nuevos inversores. De los 10.000 clientes, para un 60% es la primera experiencia como inversor. También lo utilizan empresas e inversores más experimentados que buscan una alternativa de bajo riesgo, alta liquidez y en pesos uruguayos para gestionar sus excedentes de liquidez. Y si bien el fondo cuenta con una base diversa de inversores, actualmente administra más de US$ 150 millones, «lo que evidencia la participación de distintos perfiles y niveles de inversión», explicó.

A esta novedosa tendencia también se sumó el banco HSBC Uruguay. En los últimos dos años lanzo sus productos Cuenta vista Unidades Indexadas -sin mínimo, desde $ 1 peso-, depósito Plazo Fijo desde US$ 1.000 o $ 20.000 -100% online y en forma inmediata-, Letras de Regulación Monetaria -desde $ 100.000 y online y Bonos y notas del Tesoro.

HSBC Uruguay Más del 10% de los clientes de banca persona del banco utilizan alguno de los productos de inversión, y en clientes de banca preferencial supera el 35%.

Gabriel Souto, head de Premier y Wealth Management (Banca preferencial e inversiones) explicó que estas herramientas fueron lanzadas en los últimos dos años como respuesta «a la creciente demanda de parte de nuestros clientes de todos los segmentos para contar con alternativas para invertir en forma 100% online, intuitivas, y sobre todo buscando rentabilizar ahorros con alternativas de bajo riesgo».

Para Souto, una de las características que más se destacan de sus clientes es el crecimiento de la decisión de mantener parte del mismo en moneda local. «Está apalancado en un peso fortalecido frente al dólar y tasas de interés superiores a las que puede encontrar un inversor en moneda extranjera», argumentó.

Hoy, más del 10% de los clientes de banca persona del banco utilizan alguno de los productos de inversión, y en clientes de banca preferencial supera el 35%.

Fintech, cripto y otros

En este nuevo escenario también irrumpieron diferentes fintech y financieras. Un nuevo jugador es Amber, la plataforma presentada en junio de 2024 que permite invertir con cuenta en EE.UU. desde US$ 3.000 en los principales mercados mundiales. Al presente ya cuenta con 700 clientes que invierten US$ 25.000 en promedio.

Criptomonedas, computadora. Foto: Freepik.

Gletir, por su parte, creó la Familia de Fondos Centenario en marzo de 2022 con el lanzamiento de Fondo Centenario Gestión Liquidez en pesos uruguayos, y un año más tarde con Fondo Centenario Gestión Dólares. Entre 2024 y 2025 la propuesta evolucionó con el lanzamiento de dos nuevos fondos orientados al ahorro de mediano plazo: Fondo Centenario Ahorro Indexado (UI) y Fondo Centenario Activo Dólar.

Permiten invertir desde $ 20.000 y US$ 1.000 y al presente, los cuatro fondos reúnen a más de 4.000 inversores uruguayos y administran más de US$ 50 millones. Según explicó Mónica Saravia, gerente de producto, más del 80% del volumen captado corresponde a «dinero genuino de nuevos ahorristas», lo que refleja «una expansión real del mercado y no una simple migración de carteras». En tanto, el perfil es diverso: personas entre 20 y 50 años, profesionales independientes, ejecutivos, emprendedores y empresarios, tanto de Montevideo como del interior del país.

Prex, por su parte, presentó en noviembre de 2021 su producto Cripto dentro de la app, y en agosto de 2023 la posibilidad de invertir en acciones del mercado estadounidense. Desde entonces, en el caso de cripto (la propuesta más elegida), los usuarios que mantienen saldo creció cerca de 30% interanual (enero de 2024 y enero de 2025). Hoy, en total, Prex registra unos 80.000 usuarios que invierten desde la app, muchos de manera recurrente lo que refleja «un incremento sostenido en la adopción de nuestros productos de inversión», aseguró Agustín Gallo, CEO de la empresa. «Identificamos una demanda creciente por nuevas alternativas de inversión. En Cripto, veíamos usuarios que operaban en plataformas internacionales -con fricciones como pagos rechazados o esquemas P2P- y otros que querían comenzar pero no lo hacían por complejidad o riesgos», señaló.

PREX Registra unos 80.000 usuarios que invierten desde la app

Al igual que Itaú, Prex atrajo público que nunca antes había invertido. «El perfil es mayoritariamente masculino y se concentra entre los 22 y 37 años. Son usuarios con una tolerancia al riesgo media a alta, que buscan construir patrimonio en el tiempo y diversificar, muchos dan sus primeros pasos en el mundo de las inversiones». En Prex, el ticket promedio está US$ 180 y US$ 280.

Algo similar ocurre con OCA, aunque en este caso, con más prudencia. En 2024, como parte de los servicios de OCA Blue, lanzó la opción de compra de cripto y desde su lanzamiento hay adopción «aunque como el inversor uruguayo es históricamente cauto avanza de forma gradual ante nuevas herramientas de inversión», acotó Tomás Fonseca, gerente de producto OCA Blue.

En el presente, la empresa cuenta con más de 2.300 clientes activos, principalmente jóvenes y con perfil «digital», que actúan «como early adopter de este tipo de soluciones», y «están empezando a operar en el mundo de los activos virtuales». En su caso, las micro inversiones rondan los US$ 150 y US$ 200 por cliente.

OCA Cuenta con más de 2.300 clientes activos, principalmente jóvenes y con perfil «digital».

«En general vemos más inclinación a la compra que a la venta, lo que refuerza la importancia de la educación financiera. Por eso pusimos foco en un ecosistema de operación integrado donde el cliente pueda decidir con información, entender la volatilidad propia de estos activos y operar de forma simple y segura», concluyó.