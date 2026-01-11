La Buonora proyecta inversión de Huertas en Punta del Este por US$ 40 millones

A la hora de realizar un balance de la actividad, el CEO de La Buonora Desarrollos afirma que “2024 fue un año excelente y 2025 fue un año aún mejor”, con la reciente inauguración de la primera torre residencial de Cala del Yacht, con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y del intendente de Canelones, Francisco Legnani. Este año también entregará los apartamentos de la segunda torre residencial del desarrollo y en el primer trimestre del año comenzará la construcción del centro comercial y la torre corporativa, completando una etapa de obras que demandarán una inversión que supera los US$ 60 millones. Y todavía quedan por levantar otras tres torres residenciales de Cala del Yacht, mientras que La Buonora también anuncia el desembarco del concepto del barrio Huertas en Punta del Este, que tiene proyectada 100 casas llave en mano, con una inversión inicial de US$ 40 millones. Y eso no es todo: en el primer semestre del año comenzará a operar La Buonora Inversiones, bajo la responsabilidad de la economista Marcela Bensión, ex directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Mauricio La Buonora comenzó a trabajar a los 16 años en la carpintería de la familia. Hace más de 10 años que forma parte del sector de los bienes raíces. “Siempre tuve espíritu emprendedor desde temprana edad y siempre tuve ideas de negocios”, afirma el empresario. La formación de equipos es un sello que define su liderazgo. “Es un tema decisivo”, señaló. Nació en Montevideo hace 45 años, está casado y tiene 4 hijos.

El siguiente es un resumen de la entrevista de El País con el CEO de La Buonora Desarrollos.

—¿Cómo percibe la situación del país con el nuevo gobierno encabezado por Yamandú Orsi?

—El primer año de todo gobierno es desafiante, en la medida en que se negocia el presupuesto quinquenal y eso genera debates que enlentecen un poco el ritmo de los negocios en el país. En este caso, se propusieron los cambios tributarios asociados al impuesto global y al IRPF sobre las inversiones en el exterior. A los efectos del clima de negocios, Uruguay mantiene sus atributos esenciales de estabilidad económica y social, así como la seguridad jurídica, siempre valiosos. Confiamos que el país retomará el ritmo a partir de este año y le deseamos el mayor de los éxitos a este gobierno porque su éxito es el de todos.

—A su juicio, ¿cuáles son las principales prioridades de Uruguay?

—Sin dudas que seguridad pública y pobreza son prioridades para el país. Tanto a nivel de políticas públicas como en el ámbito del sector privado, que tiene un rol importante, a través de la generación de empleo, el mejor instrumento para reducir la vulnerabilidad social. Si bien las ayudas económicas se necesitan en situaciones límites, lo más importante es generar trabajo de calidad y oportunidades para la gente. Esa es la solución real de largo plazo para combatir la pobreza. Por eso son tan importantes las políticas que promuevan la inversión, que traccionan el empleo y los ingresos de la economía en su conjunto.

—¿Otra prioridad para el desarrollo del Uruguay del mañana?

—Otra prioridad para el país es establecerse como un hub de innovación regional, que permita generar empleo de calidad y seguir absorbiendo conocimiento de la tecnología global, caso de la inteligencia artificial (IA), de modo de poder capitalizar y reconvertir las fuentes de trabajo.

—¿Es posible combatir la pobreza con los planes sociales? ¿Cuál es la política más eficaz para sacar a la gente de la pobreza, desde su perspectiva?

—La pobreza, en el fondo, no se soluciona con transferencias monetarias. Es cierto que hay personas que precisan ayudas económicas, pero no está ahí la solución de fondo a esta problemática. El esfuerzo de superación y el trabajo históricamente han sacado adelante a Uruguay. La mayoría de nuestros abuelos llegaron al país con pocos o sin ningún recurso económico, y crecieron con las oportunidades que fue generando el país. Así fueron formando una familia y creando un patrimonio. En definitiva, la mejor política contra la pobreza es el empleo y la educación, ambas van de la mano. La escuela pública también cumple un rol fundamental. Todos los partidos políticos se deben poner de acuerdo para impulsar una política de Estado para atacar la problemática de la seguridad y la pobreza con la implementación de medidas de fondo.

—¿Cómo se encuentra la industria de la construcción? ¿Hoy el motor del sector es la construcción de viviendas frente al enlentecimiento de la obra pública de infraestructura?

—La industria de la construcción es uno de los sectores principales de la economía uruguaya, por los montos que mueve —US$ 4.000 millones anuales—; por los puestos de trabajo que genera — 79.000 empleos directos— ; y por el derrame al resto de la economía entre pymes, proveedores, comercios, diseño, arquitectos, ingenieros, entre muchos otros. Los montos de inversión en infraestructura siempre son mayores que los de vivienda en Uruguay y eso persiste, ya que representan el 85% de la inversión pública y el 55% de la inversión privada. No obstante, la inversión en el mercado de viviendas, tomó un impulso muy fuerte en los últimos años, a raíz de la promoción de la inversión, algo que confiamos persistirá, de modo de no afectar la inversión y el empleo.

El presidente Yamandú Orsi y el intendente Francisco Legnani en la inauguración de la primera torre de Cala del Yacht.

—Uruguay presenta el costo del metro cuadrado más caro de la región. ¿Cómo logra competir el sector con otros países, inclusive en un contexto de atraso cambiario del dólar frente al peso uruguayo?

—Históricamente somos de los países con el metro cuadrado más caro de la región, o sea, este no es un tema de ahora. Hablar de precio de las propiedades en Uruguay sin medirlo en términos de los ingresos de los hogares, no es del todo justo. El valor de una propiedad promedio en Montevideo equivale entre cuatro y cinco veces el ingreso anual de un hogar, lo que está relativamente en línea con los estándares internacionales. Es cierto que la caída del dólar presiona al alza los precios de las propiedades medidos en dólares y eso no siempre se traslada inmediatamente a precio, lo cual es una preocupación para nuestro sector. Asimismo, hay una parte de la población que no puede acceder a la vivienda y para eso las políticas públicas deben seguir interviniendo con los programas Avanzar, Entre Todos, SIGA... Son programas importantes, pero no son suficientes. Quizás un aspecto a mejorar de estas políticas, que no suele mencionarse, es que los topes de precios de venta para este segmento de la población deberían contemplar el costo de la tierra y su incidencia en el precio de la propiedad. No es lo mismo una vivienda social en el medio de Montevideo que en la periferia.

—¿En el acceso a una vivienda, qué rol ocupa el crédito para una familia?

—También es muy importante. Para acceder a una vivienda, se necesita un crédito a 30 años, para que el ingreso pueda dar para vivir y pagar la cuota del hogar. Si no hay crédito, la gente no accede a vivienda. Si realmente hubiera un mercado de vivienda social, donde la gente accediera al crédito para poder comprar, el privado enseguida desarrollaría un producto según las propias necesidades de la gente.

—¿Qué podemos esperar de Uruguay a futuro sobre nuevas inversiones y desarrollos?

—Todo indica que se viene el desarrollo del hidrógeno verde, inclusive con la anunciada inversión más importante de la historia del Uruguay en el eje de los US$ 6.000 millones. También son importantes las inversiones públicas previstas en el sector de agua y de saneamiento durante el actual periodo de gobierno. Hay que seguir promoviendo las grandes inversiones, que obviamente mueven la aguja en materia del empleo y la inversión. No obstante, el gran generador de empleo y dinamismo económico a lo largo del tiempo, somos las pequeñas y medianas empresas, que no se deben descuidar porque al momento de pasar raya son las que siempre están y dan estabilidad al crecimiento económico y al empleo. Una planta de hidrógeno verde puede ser bueno para el país con un perfil exportador, pero son proyectos a mediano plazo y llevan su tiempo para que comiencen a traccionar en la economía uruguaya. El desempleo tiene un costo enorme para el Estado, de modo que se debe ponderar con justicia el esfuerzo y el permanente aporte de las pequeñas y medianas empresas (pymes) a la economía del país. Y la relevancia de la promoción no es solo en materia de beneficios tributarios, sino también en lo que respecta a la agilidad en los procesos de otorgamiento de tales beneficios. Hay que seguir insistiendo en reducir los tiempos y la burocracia del Estado en todo lo que respecta a trámites y trabas que enlentecen la inversión. Deberíamos utilizar las herramientas tecnológicas disponibles, que son varias, para agilizar las inversiones.

—Hace un año declaró que el 2024 fue “un año excelente” para La Buonora con la entrega del 100% de las casas de Huertas de los Horneros. ¿Cuál es el balance de 2025?

—Cierto, el año 2024 fue excelente y el 2025 puedo asegurar que fue un año aún mejor ya que, recientemente, inauguramos la primera torre residencial de Cala del Yacht, con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y del intendente de Canelones, Francisco Legnani. La torre se inauguró con un 98% de venta de las unidades y forma parte del Distrito Cala, un buque insignia de la zona, con un masterplan único proyectado por el arquitecto Martín Gómez Platero, que consta de un total de cinco torres residenciales, un centro comercial —strip center— con paseo gastronómico y una torre de oficinas. El año pasado el Estudio Luis E. Lecueder adquirió el centro comercial y estamos terminando de estructurar la torre de oficinas con un fondo de inversión. Tanto del centro comercial como la torre corporativa, estimamos comenzar la construcción en el primer trimestre de este año para inaugurar en 2028. Culminada todas estas etapas de obras, estamos hablando de una inversión estimada en US$ 62 millones y queda aún por construir otras tres torres de viviendas del desarrollo; la tercera torre de unos 110 apartamentos se puede estar lanzando para el segundo semestre de 2026. Cala del Yacht cuenta con una muy buena aceptación por parte de los compradores de inmuebles, que en su mayoría son uruguayos, aunque entre nuestros inversores ángeles hay muchos extranjeros, en su mayoría argentinos, lo que nos permite estructurar el proyecto para comenzar y terminar las obras con plazos definidos para la entrega de los apartamentos. En 2025, también inauguramos un housing en el centro de Carrasco Norte de 14 casas.

—¿Cuál es el fondo de inversión que participará en esta nueva etapa del proyecto Cala del Yacht?

—El fondo RIO, que gestiona las inversiones en Real Estate del Fondo de Ahorro Previsional de las AFAP. El fondo RIO va a ser el dueño de la torre corporativa que tiene 15 niveles y demanda una inversión de unos US$ 29 millones, incluido el costo de la tierra. Son cerca de 10.000 metros cuadrados de oficinas. También terminamos de consolidar lo que será La Buonora Inversiones, el pilar financiero de nuestra desarrolladora, para la cual incorporamos a la reconocida economista Marcela Bensión, ex directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno anterior, quien será responsable de su lanzamiento en el primer semestre de 2026. Es una potente señal sobre transparencia y confianza en el manejo de los capitales inmobiliarios.

Mauricio La Buonora. Ignacio Sanchez

—¿Cuál va a ser el esquema de negocios de La Buonora Inversiones, junto con La Buonora Desarrollos?

—La Buonora Desarrollos y La Buonora Inversiones son dos empresas hermanas pero con mandatos diferentes. La Buonora Inversiones se gestiona con fideicomisos financieros privados y tiene el mandato de inversión, que es responsabilidad de Bensión. Con esta iniciativa, La Buonora Desarrollos va a poder financiar sus proyectos a futuro y así poder seguir creciendo con certezas. En una primera captación de capitales, estimamos que vamos a reunir unos US$ 10 millones en el primer semestre de 2026. Cada emisión va a ser para un proyecto específico de La Buonora Desarrollos, aunque, en el futuro, tenemos previsto que pueda ser un fondo abierto y público, no sólo a inversores institucionales sino también para pequeños ahorristas.

—¿Cómo avanza la comercialización de la urbanización Los Olivos de los Horneros, ubicada en Canelones?

—Avanza muy bien, es un lugar hermoso que tiene un potencial enorme. El proyecto tiene siete etapas de barrios, un colegio que culminó su primer año de funcionamiento y que espera en 2026 duplicar su alumnado. Las etapas 1, 2 y 3 de este barrio de unas 200 unidades están vendidas en más de un 70% y ya se ven las primeras casas.

—¿Ya se cerró el acuerdo entre La Buonora Desarrollos y la empresa Kopel Sánchez?

—Sí, tenemos dos grandes proyectos con Kopel Sánchez en la zona de Caminos de los Horneros (Canelones), que esperamos avanzar fuerte en 2026.

—Hay un creciente flujo de inversiones inmobiliarias que cruzan el Puente de las Américas para poner un pie en Canelones. ¿Está haciendo algo mal Montevideo?

—La migración de Montevideo hacia el Este es de larga data y se profundizó luego de la pandemia, sobre todo en el segmento alto de ingresos, con las familias buscando más naturaleza y menos estrés de ciudad. Canelones y el entonces intendente Yamandú Orsi, en particular, entendió hace unos cuantos años lo que tenía que hacer para seducir a un público que, con infraestructura y servicios, está dispuesta a sacrificar distancia en pos de una mayor calidad de vida.

La hoja de ruta de la expansión del concepto Huertas

Huertas, un modelo de desarrollo inmobiliario en expansión en base a la calidad de vida.

—¿Avanza el plan de llevar el concepto de Huertas al interior del país?

—Estamos en pleno proceso de expansión para llevar Huertas al interior. Luego de varios estudios de mercado, decidimos llevar el concepto Housing de Huertas al departamento de Maldonado. Hemos adquirido la tierra para desarrollar Huertas Rincón del Indio, también con un proyecto realizado por el Estudio Gómez Platero. El desafío es replicar el éxito logrado con Huertas de los Horneros, en Punta del Este, en un predio de 7,7 hectáreas para desarrollar primero 100 casas con llave en mano y después entregar 100 apartamentos, en una inversión inicial estimada en US$ 40 millones. El objetivo es llegar con varios barrios jardín Huertas a distintas zonas de Punta del Este, desde Portezuelo hasta José Ignacio y también más allá en dirección hacia el este.

—¿De cuántos posibles proyectos de Huertas hablamos en Punta del Este?

—Se pueden desarrollar unos siete proyectos de Huertas en distintas zonas de Punta del Este, que cada vez tiene más residentes durante todo el año y cada vez con más presencia de extranjeros, que es preciso estimular y cuidar su presencia. Además de Argentina, que representa el 60% de los ingresos turísticos de Uruguay, también Brasil, Chile y los países europeos están cobrando mayor protagonismo, ya que uno puede ver a sus nacionales veraneando y viviendo todo el año.

—¿Dejaron de lado formar parte de +Colonia?

—Seguimos evaluando la zona de Colonia y vinculados a +Colonia, con los cuales tenemos una excelente relación y es una posibilidad futura. Pero optamos por avanzar primero en Maldonado.

—¿Cuándo está previsto el anunciado desembarco de Huertas en Argentina?

—Argentina es un mercado atractivo, enorme y pujante, aunque presenta sus particularidades. Tras las elecciones de medio término en 2025, evaluaremos cómo se consolidan los negocios en la vecina orilla para una eventual incursión ahí. Hoy nuestra prioridad está en Maldonado.

—¿Percibe que hubo mejoras en la economía argentina con el gobierno de Javier Milei?

—Sin dudas que el Presidente Milei está haciendo acciones que muchos consideramos básicas para ordenar la macroeconomía del país, con reglas de sentido común, simulando algunas de las mejores prácticas de Uruguay.

—¿Cómo tomó la decisión del empresario Francisco De Narváez de vender sus negocios en Uruguay para invertir en Argentina?

—Son decisiones empresariales; unos se van, otros llegan a Uruguay.