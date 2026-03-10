Diputado blanco cita a comisión a Ambiente, OSE y Ursea por calidad del agua y el avance del Proyecto Neptuno

El diputado del Partido Nacional Federico Casaretto planteó la comparecencia en comisión de Ambiente de las autoridades del Ministerio de Ambiente, OSE y de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) por la situación del agua en la cuenca del Santa Lucía y el proyecto Neptuno.

En diálogo con El País, el legislador nacionalista sostuvo que el objetivo es "echar luz en un período de sequía". Sin embargo, Casaretto consideró que "el problema es a largo plazo, ya que el tema es la calidad del agua, que año tras año se va deteriorando".

El diputado blanco criticó a la ministra de Salud Pública Cristina Lustermberg por decir que "tomaba agua con filtro, sacándole importancia a los trihalometanos". "En Uruguay no hay ningún filtro que separe a los trihalometanos, por lo tanto la ministra no le da seguridad a la población, ni sé si sabe que está tomando trihalometanos", añadió.

Casaretto dijo que "es importante que las autoridades den explicaciones, ya que el río Santa Lucía está mal en cantidad y calidad. El agua se saca de esos lodos y por eso aparecen los trihalometanos". "También hay un problema de cantidad, ha bajado el embalse de Paso Severino, hay zonas del río Santa Lucía que no tienen más de 40 o 30 centímetros de agua", afirmó.

Federico Casaretto, diputado por el Partido Nacional. Foto Archivo El País.

Proyecto Neptuno

Otro tema que Casaretto planteará considerar en la comparecencia de las autoridades será el proyecto Neptuno, tras la firma del acuerdo pese a las observaciones del Tribunal de Cuentas. "El gobierno hizo un nuevo contrato con el consorcio privado, queremos saber en qué consiste", aseveró el diputado nacionalista.

"Queremos saber si va a haber una séptima línea de bombeo, por dónde va a pasar, si van a haber expropiaciones, todo eso es una gran incógnita. Este es uno de los principales problemas que tiene el Uruguay, el abastecimiento de agua potable para 1.8000.000 personas", agregó.

Para el legislador "es momento de tomar en serio un tema que está complicando, como la calidad del agua". "No descartamos otras acciones, como una comisión general o una interpelación, que son los elementos que tenemos en el Parlamento para exigir respuestas ante un derecho humano, como es el acceso al agua potable por parte de la población", concluyó.