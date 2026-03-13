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OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este lunes 16 de marzo de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado realizará un corte por trabajos sobre la red de distribución de agua. La interrupción del servicio comenzará a las 08:00 del lunes 16 de marzo de 2026.

El País
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13/03/2026, 11:52
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Llenando vaso con agua de la canilla.
Llenando vaso con agua de la canilla.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará un corte de agua por trabajos programados en la red de distribución durante este lunes 16 de marzo de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

Según la comunicación oficial, la afectación se concentrará en el barrio montevideano de Maracaná, específicamente en el sector La Boyada, en el área comprendida entre Ruta 1, Camino Paso de la Boyada, Camino Cibils y calle Nueva (Barrio Cotravi).

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El servicio se verá resentido entre las 08:00 y las 14:00 de ese mismo lunes 16 de marzo de 2026, indicó OSE.

El organismo señaló que, una vez restablecido el suministro, y como consecuencia de los trabajos realizados, podrían registrarse fenómenos puntuales de turbiedad en el agua.

Crisis Hidrica
Canilla con agua corriendo.
Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

En caso de que se registre algún otro inconveniente luego de la restitución del servicio, OSE pidió solicitar asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o *1871 desde teléfonos móviles. Además, el comunicado advierte que, si se presentan condiciones de mal tiempo, las tareas previstas serán suspendidas hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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