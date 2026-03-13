OSE anunció un corte de agua en Montevideo para este viernes 13 de marzo por tubería rota: la zona afectada

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizan trabajos en Montevideo durante este viernes 13 de marzo de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en una zona en particular.

La empresa estatal informó que se ve afectado el normal suministro de agua potable debido a trabajos de reparación de tubería.

OSE agregó que la tubería afectada está en la Ruta 1. En ese punto está ubicado en el barrio montevideano de Maracaná.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras está en Ruta 1 y las calles Cno. Cibils, Juan de Herrera, Los Nogales, Goya, Rbla. de las Azucenas y Arroyo Pantanoso.

El corte de agua se extenderá hasta las 13:00 horas de este mismo viernes 13 de marzo de 2026.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Canilla con agua corriendo. Leonardo Maine/Archivo El Pais

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.