Prospección sísmica en Uruguay: empresa petrolera descarta vínculo entre actividad y muerte de ballenas

La empresa petrolera Viridien, a cargo de la dirección del Proyecto Charrúa, emitió un comunicado ante las versiones que circularon públicamente sobre la presunta muerte de cetáceos vinculada a las operaciones de prospección sísmica en el offshore uruguayo.

Según los registros del Plan de Gestión Ambiental (PGA), "no se ha detectado ningún evento de mortalidad de ballenas asociado directamente a las tareas de prospección que se desarrollan en el mar territorial", indicó la empresa.

El reporte, que ya fue remitido a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), sostiene que las observaciones de fauna realizadas por técnicos especializados a bordo (OFM) indican que "los restos hallados se encontraban en un estado de descomposición avanzado". Esta evidencia técnica sugiere que "los decesos ocurrieron semanas antes de que los buques iniciaran sus operaciones efectivas en la zona". La Cámara de las Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Red de Unión de la Costa habían denunciado la situación, culpabilizando a las tareas de prospección.

Ballena muerta encontrada a dos millas de la ruta de un barco de prospección sísmica. Foto: Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay.

Los tiempos de la operación sísmica y los hallazgos

De acuerdo con el cronograma oficial, la adquisición sísmica comenzó formalmente el pasado 7 de marzo de 2026 a las 02:19 horas. Sin embargo, los dos primeros registros de restos de ballenas en el área de operaciones se realizaron en fechas previas a ese inicio. La consolidación de los datos operativos permite afirmar que "no existe una correlación cronológica entre la actividad de prospección y la presencia de las carcasas en el área", informó la empresa.

Los técnicos explican que, en ambientes de aguas templado-frías como las del litoral uruguayo, "el proceso de descomposición de un cetáceo de gran porte puede extenderse por un periodo de entre dos y seis semanas". Bajo esta premisa científica, se estima que "las muertes se produjeron considerablemente antes de que la maquinaria sísmica estuviera operativa", descartando así la responsabilidad directa del proyecto en estos casos específicos.

Movilización contra la prospección sísmica en el mar uruguayo. Foto: Estefanía Leal/El País.

Protocolos de mitigación y monitoreo ambiental

Durante el desarrollo de las tareas, el proyecto reportó la aplicación estricta de "las medidas de mitigación previstas". Esto incluyó "múltiples interrupciones preventivas de la actividad ante el avistamiento de fauna marina en las cercanías, cumpliendo con los radios de exclusión establecidos por la normativa ambiental vigente". "El monitoreo es constante y queda registrado sistemáticamente para su posterior auditoría por las autoridades competentes", aseveró la compañía.

"Para centralizar la comunicación y garantizar la transparencia con la sociedad civil, la información detallada y los formularios para consultas o reclamos han sido habilitados en el portal oficial del proyecto", destacó. La empresa reafirmó su "compromiso con la protección de la biodiversidad marina mientras continúa con la exploración de recursos en la plataforma continental".

Audiencia pública por proyecto de prospección sísmica. Foto: Estefanía Leal.

Respuesta de Ancap

Ancap emitió un informe en el que señaló que "los días 5, 6, 11 y 13 de marzo se observaron carcasas de ballenas en avanzado estado de descomposición durante el monitoreo, las cuales fueron reportadas a Dinacea". "De las cuatro restos observados, solo fue posible realizar la identificación taxonómica de uno, correspondiente a la especie Megaptera novaeangliae (registro de un fragmento de la aleta caudal). El 13 de marzo se registraron restos parciales de una ballena y una carcasa de Mola mola. En este caso, el avanzado estado de descomposición impidió determinar la causa de la muerte", indicó el ente.

"Las características observadas indican que los eventos son anteriores al inicio de la actividad del busque BGP Prospector", expresó Antel.

La campaña sísmica comenzó el 1 de marzo, en el marco del acuerdo multicliente de Ancap con CGG Services US Inc (Viridien), destinado a evaluar el potencial de hidrocarburos en el offshore uruguayo. Las operaciones las realiza el buque sísmico BGP Prospector y cuenta con el apoyo del buque de suministro Moonrise G y el buque escolta de bandera uruguaya WP Halle.