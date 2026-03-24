Hallan ballena muerta cerca de prospección sísmica en Uruguay: la denuncia de la Cámara Pesquera

La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) encendió las alarmas este martes tras el hallazgo de una ballena muerta en alta mar, en una zona estrechamente vinculada a las tareas de prospección sísmica que realiza el buque BGP Prospector para ANCAP.

El avistamiento, reportado por un pesquero de bandera nacional a apenas dos millas de la ruta del navío explorador, profundizó el conflicto entre el sector pesquero y el Ministerio de Ambiente por la sostenibilidad del ecosistema marino en la plataforma continental.

Desde la gremial empresarial señalaron que "la aparición de cetáceos sin vida en esas coordenadas es un hecho excepcional que contradice la experiencia acumulada de los patrones de pesca uruguayos".

Según la CIPU, este episodio "no es una coincidencia aislada, sino una consecuencia directa de las detonaciones acústicas autorizadas para la búsqueda de hidrocarburos", actividad a la que se han opuesto sistemáticamente junto a diversas organizaciones sociales por su impacto en la biodiversidad.

⚠️ALERTA URUGUAY!!

😢 El pasado domingo desde un pesquero uruguayo, a unas dos millas de la ruta por donde había pasado unas horas antes el barco BGP Prospector que realiza la prospección sísmica en aguas uruguayas para ANCAP, y con la autorización del @MAmbienteuy, se pudo… pic.twitter.com/He3KaGKkUz — CIPU - Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (@cipu_1983) March 24, 2026

El impacto de la prospección sísmica en la fauna marina

La denuncia de la Cámara se fundamenta "en evidencia científica internacional", citando estudios realizados en Australia que vinculan "las explosiones sonoras con la desorientación crítica en grandes mamíferos marinos". Según explican, "estas ondas de choque afectan los mecanismos naturales de los ejemplares para compensar las diferencias de presión durante el buceo profundo, lo que puede derivar en consecuencias fatales como la registrada el pasado fin de semana".

Más allá de la pérdida de ejemplares de ballenas o cachalotes, el sector industrial advierte por un daño sistémico en la cadena biológica. "Si esto pasa con una ballena, imaginemos lo que pasa con cardúmenes de miles de pequeños ejemplares de especies más vulnerables como la merluza", expresaron desde la CIPU.

Movilización contra la prospección sísmica en el mar uruguayo. Foto: Estefanía Leal/El País.

La preocupación radica en que la afectación de estas especies —pilares de la pesca industrial uruguaya— compromete no solo la actividad económica del sector, sino la propia narrativa de sustentabilidad que el país promociona bajo la marca Uruguay Natural.