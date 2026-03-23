CEO de Pesquerías Belnova: “Los trabajadores no tienen por qué estar nerviosos, la empresa funciona y va bien”

Albano González, CEO de Pesquerías Belnova, en diálogo con El País, afirmó que se está planteando la venta de la misma en Uruguay, pero que hubiera preferido que este tema se manejara “más en privado”, para no preocupar a los trabajadores o al mercado en general, dado que, a su entender, no hay motivo para levantar inquietudes al respecto. Se refería a la difusión de la noticia inicialmente en el portal Faro de Vigo, de España, que plantea que les ha generado problemas, dado que, según entiende, la decisión de la venta estaría tomada pero “no es totalmente firme”, y también están tratando de hacer otras inversiones, aunque no dio más detalles sobre éstas.

No obstante, hay un aviso de Belnova publicado en Albino Morán Partners Shipbrokers, un portal especializado del sector, que establece que se vende el 100% de las acciones lo que es "una oportunidad única para adquirir una empresa pesquera uruguaya líder",

El punto principal que González destacó es su interés en que los 200 empleados que trabajan en Belnova en Uruguay no estén intranquilos por este tema.

Buque pesquero Solís IV. Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

“La gente no tiene que estar nerviosa, porque la empresa funciona y va bien. Llevamos acá 5 años y hemos invertido US$ 40 millones. Se tocó el tema de algún posible comprador, pero aún no hay nada firme para vender”, insistió.

“Queremos proteger a la gente (empleados), siempre lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. Y si hay cambios en el gobierno (uruguayo) para bien y cambios sindicales, bienvenidos sean. Llegamos al país para invertir y hacer lo mejor posible para el sector y lo hemos hecho”, destacó.

Consultado sobre si la causa de la venta serían los conflictos sindicales en Uruguay, afirmó que esa situación “la conocemos todos y son una limitante para cualquier empresa, pero estamos abiertos a un cambio, de que pueda mejorar”.

Rio Solís II, uno de los barcos de la empresa. Foto: Empresa Pescaderías Belnova.

Cabe recordar que la empresa se vio afectada el año pasado por el conflicto en la pesca que los llevó a pérdidas financieras, así como también cuando renovaron el convenio, que resultó complicado.

Al preguntarle sobre las prospecciones sísmicas (que se llevan a cabo en busca de petróleo y gas a nivel submarino y que ahuyentan a los cardúmenes, según manifestó El País la Cámara de la Industria Pesquera, Juan Riva-Zucchelli), González afirmó que, específicamente a Belnova, no las afectan en sus operaciones.