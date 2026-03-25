Organización ambientalista pide suspender prospecciones sísmicas tras aparición de una ballena muerta

La Cámara de las Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y diversas organizaciones sociales emitieron un llamado de alerta urgente tras el hallazgo de una ballena muerta en aguas territoriales uruguayas. El ejemplar fue avistado el pasado domingo desde un buque pesquero, a escasas dos millas de la ruta trazada por el barco BGP Prospector, el cual se encuentra realizando tareas de prospección sísmica para la petrolera francesa Viridien y Ancap.

El sector empresarial y social vincula directamente este suceso con las detonaciones de alta energía utilizadas para la búsqueda de hidrocarburos. La Red de Unión de la Costa emitió un comunicado este miércoles donde solicita formalmente la suspensión de la prospección sísmica en Uruguay.

La denuncia enfatiza que el avistamiento de cetáceos sin vida en alta mar "es un hecho excepcional", según la experiencia de los patrones de pesca locales. Las actividades de exploración, autorizadas por el Ministerio de Ambiente el 5 de diciembre de 2025, han enfrentado una férrea oposición de la industria pesquera y grupos ambientalistas, quienes advierten sobre la "vulnerabilidad del ecosistema marino frente a los ruidos de alta intensidad que genera el mapeo geológico del lecho oceánico".

Además, la organización ambientalista solicitó que "se aclare la causa del suceso en forma de necropsia especializada y se conozca el parte de los observadores a bordo".

Movilización contra la prospección sísmica en el mar uruguayo. Foto: Estefanía Leal/El País.

Denuncia

El buque BGP Prospector utiliza cañones de aire que "emiten detonaciones de entre 250 y 300 decibeles cada 6 a 20 segundos, operando las 24 horas del día", advirtió la cámara pesquera. De acuerdo con la información técnica difundida por CIPU, "el umbral de dolor para la vida marina se sitúa en los 120 decibeles, mientras que la exposición a 180 decibeles puede resultar letal". Se citan investigaciones realizadas en Australia que demuestran "cómo estas ondas sonoras provocan que especies como los cachalotes pierdan la orientación y sufran daños en sus mecanismos de compensación de presión".

El sector pesquero alertó que si el impacto es visible en grandes mamíferos, "el daño sobre cardúmenes de especies comerciales, como la merluza, podría ser devastador para la economía nacional".