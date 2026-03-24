Directorio del Partido Nacional: comisión realiza seguimiento del agua porque “es preocupante la calidad"

El Partido Nacional mira con atención la gestión del gobierno sobre el suministro de agua para la zona metropolitana y el saneamiento. Además, habrá comparecencias de autoridades del Ministerio de Ambiente, OSE y Ursea en el Parlamento en las próximas semanas. En ese contexto, los blancos crearon una comisión del directorio técnico-político que se reunió hoy por primera vez y lo volverá a hacer el lunes siguiente a Semana de Turismo.

La comisión la integran el presidente del directorio, Álvaro Delgado, el integrante de este órgano partidario Álvaro Viviano, el ex subsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla, el expresidente de OSE Raúl Montero, y los diputados Federico Casaretto y Juan Pablo Delgado.

En la reunión, se planteó preocupación porque el gobierno de Yamandú Orsi no utiliza el sistema de emergencia que se hizo durante la administración de Luis Lacalle Pou para conectar el río San José con el río Santa Lucía. Así como continúan con la critica a la decisión de cancelar el proyecto Neptuno y renegociar el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo para hacer otras obras.

Casaretto calificó de “capricho” la decisión de depender del río Santa Lucia para el abastecimiento del agua potable en el área metropolitana. Además de que va a insistir, contó a El País, en el Parlamento con mayores explicaciones de la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, quien aseguró que bebe “agua de OSE con un filtro” ante los cuestionamientos por los niveles de trihalometanos.

Por su parte, el diputado Delgado indicó a El País que “es preocupante la calidad del agua” pero que, además, aseguró tener la mira puesta en el saneamiento. De esto último, señaló que había un plan del gobierno anterior de llegar a 61 localidades con un financiamiento ya previsto, del que solo se hizo para “un puñado”. “Cuando vengan las autoridades de OSE a Vivienda, que diga si las van a hacer”, añadió el nacionalista, sobre el programa que implicaba una inversión superior a los US$ 280 millones.

El saneamiento, recordó Delgado, es uno de los puntos que se incluyó en el documento “Construir sin destruir” que publicó el Partido Nacional. Allí se critica que “gobernar no implica comenzar siempre desde cero ni someter cada política a un reinicio conceptual”. Y continúa: “La continuidad inteligente también es una forma de gestión responsable. Cuando el revisionismo sustituye a la ejecución, el costo no se mide en expedientes ni informes técnicos: se mide en obras que no comienzan y en ciudadanos que siguen esperando”.