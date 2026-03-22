Advertencia por lluvias: Inumet advierte por precipitaciones abundantes y copiosas desde la noche de este domingo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta por lluvias para la noche de este domingo 22 de marzo. De acuerdo al organismo, se esperan precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas para el fin de la jornada de este domingo.

A partir de la noche del domingo 22 las inclemencias del tiempo se extenderán en todo el territorio. Se prevén los mayores acumulados de lluvia en las regiones norte, centro y este, con valores entre 60 y 100 mm en un período de 12 horas, pudiendo registrarse acumulados superiores en forma puntual.

Día de lluvia en el Centro de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Estas condiciones comienzan a mejorar de forma gradual desde el suroeste del país a partir de la tarde del lunes 23, agregó en el comunicado.