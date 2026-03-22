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Advertencia por lluvias: Inumet advierte por precipitaciones abundantes y copiosas desde la noche de este domingo

Las inclemencias del tiempo se extenderán por todo el territorio. Se espera que para la tarde del lunes las condiciones mejoren.

El País
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22/03/2026, 15:15
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Una mujer cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo.
Una mujer cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo.
Foto: Leonardo Mainé/El País

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta por lluvias para la noche de este domingo 22 de marzo. De acuerdo al organismo, se esperan precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas para el fin de la jornada de este domingo.

A partir de la noche del domingo 22 las inclemencias del tiempo se extenderán en todo el territorio. Se prevén los mayores acumulados de lluvia en las regiones norte, centro y este, con valores entre 60 y 100 mm en un período de 12 horas, pudiendo registrarse acumulados superiores en forma puntual.

El pronóstico para hoy domingo 22 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

Día de lluvia en el Centro de Montevideo
Día de lluvia en el Centro de Montevideo.
Foto: Leonardo Mainé/El País.

Estas condiciones comienzan a mejorar de forma gradual desde el suroeste del país a partir de la tarde del lunes 23, agregó en el comunicado.

OSE asegura que "por ahora" no decretará emergencia hídrica y dice que menor bombeo no tiene un impacto alto

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