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El pronóstico para el domingo 22 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país según Inumet

Las temperaturas en el territorio nacional oscilarán entre los 12°C y los 29°C.

22/03/2026, 03:55
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Vista de la rambla de Montevideo con nubes de tormenta.
Vista de la rambla de Montevideo con nubes de tormenta.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el domingo 22 de marzo se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 29°C en la República Oriental del Uruguay.

En la zona Noroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, con probables precipitaciones y tormentas. Hacia la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad con persistencia de neblinas y bancos de niebla, acompañado de precipitaciones y tormentas. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 29°C.

En el noreste, durante la mañana se prevé cielo algo nuboso a nuboso con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla. En la tarde y noche se registrará un aumento de la nubosidad con precipitaciones y tormentas aisladas, con rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 28°C.

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En el Suroeste, la mañana se presentará con cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla. Hacia el final del día, se espera cielo algo nuboso a nuboso con períodos de cubierto, acompañado de precipitaciones y tormentas, con rachas de 40 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 25°C.

En el Centro-Sur, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso con neblinas. Durante la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso a nuboso con períodos de cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, y rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 25°C.

En el Este, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, períodos de cubierto y neblinas, con precipitaciones escasas y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. En la tarde y noche, el cielo estará nuboso con períodos de algo nuboso y neblinas, con probables precipitaciones y tormentas hacia la noche, y rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 26°C.

En Punta del Este, la mañana se prevé con cielo nuboso a algo nuboso, mejorando, con precipitaciones escasas y rachas de hasta 50 km/h, amainando al sur. Durante la tarde y la noche, el cielo estará algo nuboso a nuboso. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 23°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso y rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y noche, se espera cielo algo nuboso a nuboso con rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 24°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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