El tiempo cambia este fin de semana en Uruguay: Inumet y meteorólogos advierten por lluvias y tormentas

El pronóstico del tiempo marca el ingreso de un frente frío con lluvias y tormentas el fin de semana. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y especialistas independientes coinciden en esa previsión. En principio, comenzaría a nublarse el viernes de noche las precipitaciones se extenderían durante todo el sábado, mientras que el domingo solo continuarían en algunas zonas del país.

En lo que respecta específicamente a Montevideo y el área metropolitana, Inumet marca para este jueves 25° de máxima y un aumento para el viernes a 29°, con un aumento de nubosidad hacia el final del día. El sábado se producirán precipitaciones y tormentas durante todo el día, y hacia la tarde incluso se prevén "rachas fuertes" de viento asociadas a las tormentas. La máxima volverá a bajar a 24°. El domingo la probabilidad de lluvia es baja, y la máxima se mantedrá en 24°.

En otras zonas como el este, por ejemplo, la temperatura máxima oscilará entre 27° y 29° durante los próximos días y también se prevén precipitaciones y tormentas el sábado, fundamentalmente hacia la tarde, pero allí podrían persistir el domingo.

Un hombre cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País

El meteorólogo Guillermo Ramis, en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), dijo que el sábado lloverá y habrá tormenta, y no descartó "alguna severa".

Explicó que este jueves la temperatura mínima fue de 13° pero marcó un piso, porque de aquí en más irá en ascenso. La máxima también tendrá una subida y el viernes se prevén 27°, pero volverá a caer el sábado.

En cuanto a las lluvias, Ramis entiende que volverán a repetirse el lunes.

Meteorólogos anuncian la llegada de un nuevo frente frío con lluvias y tormentas a Uruguay

Por su parte, el meteorólogo José Serra indicó en diálogo con El País que "el viernes el verano se despide, habrá entrado el otoño a las 11:47, y la inestabilidad comienza a manifestarse por el avance de un nuevo frente frío que va a provocar ya el viernes hacia medianoche lluvias y tormentas, las cuales van a persistir durante el día sábado".

Las temperaturas, dijo Serra, se van a mantener igual, entre 17° y 25° como promedio, pero a diferencia del jueves y el viernes, el sábado estará nuboso, ventoso, con lluvias y algunas tormentas, "situación que mejora rápidamente el domingo a media mañana".

Más allá de lo que suceda el sábado, Serra proyecta como tendencia una segunda quincena de marzo más lluviosa que la primera, lo que ayudará a paliar el déficit hídrico que sufre el país.

"Para el agro esta segunda quincena será muy beneficiosa en cuanto a que vamos a tener varios días de precipitación y temperaturas más moderadas. El otoño entra bastante bien para el agro", señaló.

No obstante para el otoño en general, Serra proyecta "menores precipitaciones que lo normal y temperaturas mayores que lo normal". En definitiva, prevé "un otoño bastante templado y poco lluvioso, salvo esta segunda quincena de marzo".

Una mujer cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País

También su colega Mario Bidegain pronostica lluvias. En su cuenta de X compartió un pronóstico que habla de "montos muy importantes" de precipitación acumulada en los próximos días, con 100 o 200 milímetros en el suroeste y episodios que se repartirán entre sábado, lunes y martes.