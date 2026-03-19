El tiempo cambia este fin de semana en Uruguay: Inumet y meteorólogos advierten por lluvias y tormentas
Guillermo Ramis, José Serra y Mario Bidegain entienden que el sábado habrá inestabilidad. Previamente puede haber un leve aumento en la temperatura. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo de Inumet?
El pronóstico del tiempo marca el ingreso de un frente frío con lluvias y tormentas el fin de semana. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y especialistas independientes coinciden en esa previsión. En principio, comenzaría a nublarse el viernes de noche las precipitaciones se extenderían durante todo el sábado, mientras que el domingo solo continuarían en algunas zonas del país.
En lo que respecta específicamente a Montevideo y el área metropolitana, Inumet marca para este jueves 25° de máxima y un aumento para el viernes a 29°, con un aumento de nubosidad hacia el final del día. El sábado se producirán precipitaciones y tormentas durante todo el día, y hacia la tarde incluso se prevén "rachas fuertes" de viento asociadas a las tormentas. La máxima volverá a bajar a 24°. El domingo la probabilidad de lluvia es baja, y la máxima se mantedrá en 24°.
En otras zonas como el este, por ejemplo, la temperatura máxima oscilará entre 27° y 29° durante los próximos días y también se prevén precipitaciones y tormentas el sábado, fundamentalmente hacia la tarde, pero allí podrían persistir el domingo.
El meteorólogo Guillermo Ramis, en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), dijo que el sábado lloverá y habrá tormenta, y no descartó "alguna severa".
Explicó que este jueves la temperatura mínima fue de 13° pero marcó un piso, porque de aquí en más irá en ascenso. La máxima también tendrá una subida y el viernes se prevén 27°, pero volverá a caer el sábado.
En cuanto a las lluvias, Ramis entiende que volverán a repetirse el lunes.
Meteorólogos anuncian la llegada de un nuevo frente frío con lluvias y tormentas a Uruguay
Por su parte, el meteorólogo José Serra indicó en diálogo con El País que "el viernes el verano se despide, habrá entrado el otoño a las 11:47, y la inestabilidad comienza a manifestarse por el avance de un nuevo frente frío que va a provocar ya el viernes hacia medianoche lluvias y tormentas, las cuales van a persistir durante el día sábado".
Las temperaturas, dijo Serra, se van a mantener igual, entre 17° y 25° como promedio, pero a diferencia del jueves y el viernes, el sábado estará nuboso, ventoso, con lluvias y algunas tormentas, "situación que mejora rápidamente el domingo a media mañana".
Más allá de lo que suceda el sábado, Serra proyecta como tendencia una segunda quincena de marzo más lluviosa que la primera, lo que ayudará a paliar el déficit hídrico que sufre el país.
"Para el agro esta segunda quincena será muy beneficiosa en cuanto a que vamos a tener varios días de precipitación y temperaturas más moderadas. El otoño entra bastante bien para el agro", señaló.
No obstante para el otoño en general, Serra proyecta "menores precipitaciones que lo normal y temperaturas mayores que lo normal". En definitiva, prevé "un otoño bastante templado y poco lluvioso, salvo esta segunda quincena de marzo".
También su colega Mario Bidegain pronostica lluvias. En su cuenta de X compartió un pronóstico que habla de "montos muy importantes" de precipitación acumulada en los próximos días, con 100 o 200 milímetros en el suroeste y episodios que se repartirán entre sábado, lunes y martes.
#Lluvia acumulada prevista de MIE18 a MAR24 marzo, según COSMO7 (@inmet_). Montos muy importantes sobre Este #PBSAS, Santa Fé y E.Ríos (#Argentina) y SO de #Uruguay 100-200 mm. Lluvias en SAB21, LUN23 y MAR24. Alivio definitivo para zonas con déficit ? pic.twitter.com/qsBx96r0X7— Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 18, 2026
¿Encontraste un error?