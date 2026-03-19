Clima en Uruguay hoy: el pronóstico de Inumet de este jueves 19 de marzo y los próximos días
La temperatura en el territorio nacional irá desde los 9°C y alcanzará una máxima de 30°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de jueves 19 de marzo de 2026.
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este jueves 19 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 9°C y 30°C en diferentes zonas del país.
En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con períodos de claro y presencia de neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde y la noche se espera un cielo claro a algo nuboso. Temperatura mínima de 13°C y máxima de 30°C.
En el noreste, la mañana estará nubosa con períodos de cubierto, acompañada de neblinas y bancos de niebla, con probables precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche continuará nuboso, con probables precipitaciones aisladas. Temperatura mínima de 12°C y máxima de 29°C.
En el suroeste, la mañana se presentará clara a algo nubosa, con neblinas y bancos de niebla. En la tarde y noche se espera un aumento de nubosidad, con períodos de cielo nuboso. Temperatura mínima de 11°C y máxima de 28°C.
En el centro-sur, la mañana será clara a algo nubosa, con presencia de neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro a algo nuboso. Temperatura mínima de 9°C y máxima de 27°C.
En el este, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con períodos de claro, neblinas y bancos de niebla, junto a probables lluvias escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche continuará nuboso con neblinas y bancos de niebla, y probables precipitaciones aisladas. Se prevén vientos con rachas de hasta 50 km/h. Temperatura mínima de 10°C y máxima de 27°C.
En Punta del Este, la mañana estará algo nubosa. Hacia la tarde y la noche se prevé un aumento de nubosidad, con períodos de cielo nuboso. Temperatura mínima de 19°C y máxima de 24°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará clara a algo nubosa, con neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche continuará con cielo claro a algo nuboso. Temperatura mínima de 12°C y máxima de 25°C.
Cómo estará el tiempo en los próximos días
Para los próximos días, según Inumet, se espera un aumento de la inestabilidad con mayor presencia de nubosidad, precipitaciones y tormentas en distintas zonas del país, junto a un incremento en la intensidad del viento y temperaturas en ascenso previo a un posterior descenso asociado a las condiciones inestables.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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