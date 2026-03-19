Clima en Uruguay hoy: el pronóstico de Inumet de este jueves 19 de marzo y los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este jueves 19 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 9°C y 30°C en diferentes zonas del país.

En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con períodos de claro y presencia de neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde y la noche se espera un cielo claro a algo nuboso. Temperatura mínima de 13°C y máxima de 30°C.

En el noreste, la mañana estará nubosa con períodos de cubierto, acompañada de neblinas y bancos de niebla, con probables precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche continuará nuboso, con probables precipitaciones aisladas. Temperatura mínima de 12°C y máxima de 29°C.

En el suroeste, la mañana se presentará clara a algo nubosa, con neblinas y bancos de niebla. En la tarde y noche se espera un aumento de nubosidad, con períodos de cielo nuboso. Temperatura mínima de 11°C y máxima de 28°C.

En el centro-sur, la mañana será clara a algo nubosa, con presencia de neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro a algo nuboso. Temperatura mínima de 9°C y máxima de 27°C.

Atardecer en Montevideo con un cielo parcialmente nublado. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

En el este, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con períodos de claro, neblinas y bancos de niebla, junto a probables lluvias escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche continuará nuboso con neblinas y bancos de niebla, y probables precipitaciones aisladas. Se prevén vientos con rachas de hasta 50 km/h. Temperatura mínima de 10°C y máxima de 27°C.

En Punta del Este, la mañana estará algo nubosa. Hacia la tarde y la noche se prevé un aumento de nubosidad, con períodos de cielo nuboso. Temperatura mínima de 19°C y máxima de 24°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará clara a algo nubosa, con neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche continuará con cielo claro a algo nuboso. Temperatura mínima de 12°C y máxima de 25°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

Para los próximos días, según Inumet, se espera un aumento de la inestabilidad con mayor presencia de nubosidad, precipitaciones y tormentas en distintas zonas del país, junto a un incremento en la intensidad del viento y temperaturas en ascenso previo a un posterior descenso asociado a las condiciones inestables.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.