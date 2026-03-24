El pronóstico para el miércoles 25 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el miércoles 25 de marzo se presentará con condiciones mayormente estables en el país, con temperaturas que oscilarán entre los 9°C y los 28°C.

En la región Noroeste, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso, acompañado de neblinas. Hacia la tarde y la noche, se prevé un aumento de la nubosidad, con cielo algo nuboso y períodos de nuboso, persistiendo las neblinas. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 28°C.

En el Noreste, durante la mañana se espera un cielo claro a algo nuboso, con períodos de nuboso y presencia de neblinas. Para la tarde y la noche, el cielo continuará algo nuboso con períodos de nuboso, manteniéndose las neblinas. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 26°C.

En el Suroeste, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche, el cielo continuará claro a algo nuboso, sin fenómenos asociados. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 26°C.

En el Centro-Sur, la mañana estará marcada por cielo claro a algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde y la noche, se mantendrá el cielo claro a algo nuboso, sin otros fenómenos destacados. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima de 26°C.

En el Este, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso, acompañado de neblinas y bancos de niebla. En la tarde y la noche, el cielo estará algo nuboso, con persistencia de neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 25°C.

Vista aérea de Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, con presencia de neblinas. Durante la tarde y la noche, continuará el cielo claro a algo nuboso, sin otros fenómenos asociados. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 22°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla. En la tarde y la noche, el cielo se mantendrá claro a algo nuboso, sin fenómenos adicionales. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 23°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.