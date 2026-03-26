El impactante hallazgo tras una pared falsa en Italia: anacondas de 5 metros, pitones y un caimán en el sótano

Varias anacondas de cinco metros, pitones, boas e incluso un caimán, entre otros, se encontraban escondidos en un sótano, oculto tras una pared falsa, en un edificio de la ciudad de Sannicandro di Bari, en la región de Apulia (sur de Italia), en espacios inadecuados para especies de este tamaño y peligrosidad.

El descubrimiento fue realizado por agentes de los Carabineros (policía militarizada) durante una operación de control territorial destinada a combatir la posesión ilegal de fauna silvestre exótica.

En un comunicado de prensa, los Carabineros explican que "la posesión de animales exóticos y particularmente peligrosos en contextos delictivos es un fenómeno de gran preocupación social: en varios casos, estos animales se utilizan como herramientas de intimidación o como demostración de poder criminal en la zona".

Por el momento, se está buscando a un hombre con múltiples antecedentes penales que sería el responsable de la compra y venta de los animales.

Los animales encontrados, de especies consideradas potencialmente peligrosas para la seguridad pública y protegidas por la Convención de Washington sobre la Protección de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), "se mantenían ilegalmente y en condiciones incompatibles con sus necesidades etológicas".

El caimán encontrado, junto con varias serpientes peligrosas, en un sótano en un edificio en Italia Foto: Captura de video/EFE

Los animales peligrosos encontrados en el edificio

Entre las especies se encontraba un ejemplar de caimán de más de 1,5 metros de longitud, que habían colocado dentro de un congelador horizontal utilizado como acuario improvisado; un varano acuático, dos anacondas verdes de aproximadamente 5 metros de longitud y con un peso aproximado de 60 kilos cada una y 4 pitones birmanas, cada una de aproximadamente 3 metros de longitud; entre otras.

Todos los ejemplares, añadieron, "representan un peligro concreto para la seguridad pública" así como también "supone un riesgo significativo tanto para los propietarios como para el público".

Serpentario clandestino en un edificio de Italia Foto: captura de video

Las investigaciones revelaron que los reptiles se mantenían sin la documentación CITES requerida y en condiciones inseguras, sanitarias y ambientales incompatibles con su naturaleza.

Todos los reptiles fueron confiscados y se confiaron a instalaciones autorizadas capaces de garantizar su cuidado, seguridad y bienestar adecuados.

EFE