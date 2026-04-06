Influencer español fue mordido por una yarará en Treinta y Tres: “¡El susto de nuestra vida en Uruguay!”

Jair, influencer español detrás de la cuenta de Instagram @nomadawana, fue mordido por una yarará en el departamento de Treinta y Tres, según publicó tras el incidente. "¡El susto de nuestra vida en Uruguay!", se titula el video en la cuenta de una familia que comparte en redes su viaje por sudamérica en una casa rodante.

"A Jair le mordió una Yarara ́, una de las serpientes más peligrosas de la región. En cuestión de minutos, el dolor y ese ‘calambre’ que subía por la pierna nos pusieron en alerta máxima. Estábamos a 50 minutos del hospital más cercano y los nervios estaban a flor de piel", escribió Huayra, la pareja de Jair, junto al video de la travesía hacia el Hospital de Treinta y Tres.

“Queremos dar las gracias de todo corazón a los médicos y al personal del Hospital de Treinta y Tres. Su rapidez, profesionalidad y el hecho de tener el suero antiofídico a mano salvaron, literalmente, nuestra salud y nuestro viaje”, agregó la familia.

Luego, la familia tuvo elogios para los uruguayos por su “calidez humana inmensa”.

Tras recibir el antídoto, el influencer español recibió el alta médica. Luego de un recomendado reposo, la familia seguirá “sumando kilómetros” por el país.

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