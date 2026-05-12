Resultados de la necropsia a la orca de Punta del Este: una neurobrucelosis fue la causa del varamiento

La necropsia realizada a la orca juvenil que apareció varada en la costa de Punta del Este (Maldonado) concluyó que el animal padecía una severa infección bacteriana en el sistema nervioso central y un compromiso multisistémico que derivó en un cuadro “incompatible con la vida”. El informe, elaborado por especialistas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, señala que la causa más probable del varamiento fue una afección de origen natural y no antrópica.

El ejemplar, un macho juvenil de 4,28 metros de largo, fue encontrado el 27 de abril en la costa de Maldonado. Tras varios intentos fallidos de estabilización y devolución al mar, la veterinaria responsable del caso, Natasha Eliopulos, resolvió practicarle eutanasia farmacológica debido al deterioro irreversible de su estado clínico.

El documento, al que accedió El País, detalla que la orca presentaba una “meningoencefalitis supurativa severa”, es decir, una inflamación infecciosa del encéfalo y las meninges, con daño especialmente marcado en el cerebelo y la región occipital del cerebro. Los veterinarios describieron abundante material purulento, edema cerebral, hemorragias y una consistencia anormalmente blanda del tejido encefálico.

Además del compromiso neurológico, el animal tenía una neumonía grave que afectaba más del 80% del tejido pulmonar. Según el informe, los pulmones contenían abundante líquido serosanguinolento y espuma, signos compatibles con episodios de aspiración de agua asociados tanto al varamiento como al cuadro neurológico previo.

Los especialistas también detectaron lesiones en otros órganos, entre ellas hepatomegalia, nefritis y alteraciones hemorrágicas en intestinos, corazón y riñones. El informe agrega que el ejemplar presentaba múltiples laceraciones y erosiones en distintas partes del cuerpo, varias de ellas compatibles con el propio proceso de varamiento y manipulación.

En el primer estómago de la orca se hallaron además restos de artes de pesca, incluyendo un anzuelo de palangre y fragmentos de línea metálica. Sin embargo, los veterinarios aclararon que estos elementos no habían provocado lesiones internas ni compromiso directo del órgano.

Cría de orca en la costa de Punta del Este Foto: Ricardo Figueredo

Principal diagnóstico

El principal diagnóstico diferencial planteado por los investigadores es una neurobrucelosis causada por la bacteria Brucella ceti, uno de los agentes infecciosos más descritos en cetáceos. También se evalúa la posible participación de virus inmunosupresores como los morbillivirus, cuya presencia en cetáceos de la región aún es poco conocida.

Durante la necropsia se encontraron además parásitos compatibles con Crassicauda sp. y un trematodo del género Nasitrema sp. en estructuras vinculadas al oído, aunque los especialistas señalaron que no hallaron evidencia de que esas lesiones hayan sido la puerta de entrada de la infección cerebral.

El informe concluye que, en base al estudio macroscópico preliminar, el cuadro que llevó al varamiento y posterior muerte del animal fue de origen natural. De todos modos, continúan estudios histopatológicos y moleculares para confirmar el diagnóstico y descartar definitivamente causas vinculadas a actividad humana. Los análisis, indicaron los investigadores, podrían demorar semanas o incluso meses.