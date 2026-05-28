¿Dónde están los republicanos que anteponen los intereses de Estados Unidos?

Mientras el presidente Donald Trump y su administración se acercan a las elecciones de mitad de mandato, queda claro que el Partido Republicano se ha dividido en tres facciones: los republicanos "Nunca Trump", que se niegan a votar por este hombre sin ética; los republicanos "Primero Estados Unidos", que apoyan las políticas de Trump pero no toleran que destruya las normas y leyes estadounidenses; y los republicanos "Primero Trump", quienes creen que los dictados de Trump son prioritarios y la Constitución y las normas tradicionales quedan en segundo plano.

Lo más alarmante que está ocurriendo hoy en Estados Unidos es que los republicanos "Primero Trump", por orden de Trump, están purgando a los pocos republicanos que anteponen los intereses de Estados Unidos. Por lo tanto, si el Partido Republicano mantiene el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de mandato, no habrá freno alguno para este partido ni para este presidente. No descartaría en absoluto que presionaran para un tercer mandato de Trump. Nos dirigimos hacia un futuro muy peligroso.

Basta con observar la tendencia: los republicanos anti-Trump, entre los que se encontraban conservadores tradicionales como Liz Cheney, John McCain y Mitt Romney, no creían en Trump como persona ni en muchas de sus ideas. Consideraban que había deshonrado tanto la Constitución como los verdaderos principios conservadores.

Lamentablemente, McCain falleció, Cheney fue expulsado del partido y Romney abandonó la política por completo. El martes, otro antagonista de Trump en el Partido Republicano, el representante Thomas Massie de Kentucky, perdió las primarias ante un oponente elegido a dedo por el presidente.

Los republicanos del movimiento "Estados Unidos Primero" estaban dispuestos a apoyar muchas de las ideas de Trump —como la reducción de impuestos, la limitación de la inmigración o el debilitamiento de la izquierda radical—, pero cuando se trató de elegir entre impulsar esas ideas y socavar la democracia, esta facción marcó un límite. Para ellos, Estados Unidos era lo primero, no Trump.

Me refiero a personas como el exvicepresidente Mike Pence, el senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana, y los legisladores estatales de Indiana y Carolina del Sur que se negaron a acatar la vergonzosa manipulación de distritos electorales de Trump, realizada fuera de ciclo electoral, solo para aumentar las probabilidades del Partido Republicano de mantener la Cámara de Representantes. Pero ahora también ellos están siendo expulsados ​​del partido.

Cassidy, el republicano que cumplió dos mandatos y votó a favor de la condena de Trump en su juicio político de 2021, acaba de ser derrotado por un republicano afín a Trump en las primarias. El intercambio de declaraciones entre Cassidy y Trump fue revelador. Si bien no mencionó a Trump por su nombre en su discurso de concesión, no cabía duda de a quién se refería Cassidy.

"Permítanme aclarar las cosas", dijo Cassidy. “Nuestro país no se trata de un solo individuo. Se trata del bienestar de todos los estadounidenses y de nuestra Constitución. Y si alguien no entiende eso e intenta controlar a los demás usando el poder, solo busca su propio beneficio. No busca nuestro bienestar. Y esa persona no está capacitada para ser un líder.”

La respuesta de Trump fue más directa, e increíblemente reveladora. Escribió en redes sociales sobre Cassidy: “Su deslealtad al hombre que lo llevó a la presidencia ya es legendaria, ¡y es bueno ver que su carrera política ha terminado!”

Lean esas palabras con atención: “Su deslealtad al hombre” —no a la Constitución— fue lo que provocó su derrota. Trump primero.

El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, quien parece dispuesto a abandonar cualquier principio que haya defendido con tal de mantenerse del lado de Trump y seguir siendo su compañero de golf, expresó la esencia de los republicanos que priorizan a Trump tras la derrota de Cassidy:

“Puedes estar en desacuerdo con el presidente Trump”, dijo Graham, “pero si intentas destruirlo, vas a perder, porque este es el partido de Donald Trump”.

Lean esas palabras con atención: no es el partido de los republicanos, es “el partido de Donald Trump”, lo que significa que es lo que Trump diga que es. Pero la parte más reveladora de la cita de Graham fue: “Si intentas destruirlo, vas a perder”.

Traducción: Si votas, como hizo Cassidy, para condenar a Trump después de que fuera sometido a juicio político por incitar a una insurrección en la capital del país en un vergonzoso intento de anular las elecciones libres y justas de 2020, significa que estás intentando “destruir” a Trump, no proteger a Estados Unidos.

Para Graham, defender la Constitución aparentemente equivale a intentar "destruir" a un hombre, incluso cuando ese hombre intentaba destruir el principio más sagrado de nuestra Constitución: la transferencia pacífica del poder mediante elecciones.

No te preocupes, Lindsey, tu lugar en la rotación de golf de Trump está asegurado.

Al menos Cassidy no está solo en el ala republicana de "Estados Unidos Primero". Mi colega David French escribió elocuentemente sobre el líder de la mayoría republicana en el Senado de Carolina del Sur, Shane Massey, quien la semana pasada pronunció un discurso explicando por qué no accedería a la petición personal de Trump de que apoyara una manipulación electoral a mitad de mandato para eliminar el único distrito congresional del estado en manos de los demócratas.

Recordatorio: La Constitución exige un censo cada 10 años y la redistribución de los escaños de la Cámara de Representantes entre los estados en función de los cambios demográficos. Pero la Constitución no especifica cuándo los estados pueden redistribuir sus distritos electorales. Algunos estados limitan explícitamente la redistribución a una vez cada década, en consonancia con el censo, y otros cuentan con comisiones independientes que restringen cuándo y cómo se pueden rediseñar los límites. Sin embargo, en la mayoría de los estados, la norma ha sido una vez cada década, ya que los nuevos datos del censo eran el detonante natural.

Que Trump ordene a los estados de mayoría republicana redistribuir sus distritos a su antojo —simplemente para manipular el resultado electoral y evitar que el Partido Republicano pierda la Cámara de Representantes en noviembre con un presidente cuya popularidad está en mínimos históricos— puede ser técnicamente legal según la Constitución, pero en mi opinión es un engaño descarado. Es puro Trump: la vida se trata solo de lo que puedes hacer, nunca de lo que deberías hacer.

Massey no se lo creyó. Se negó a ser cómplice de esa farsa en su estado y, específicamente, se negó a eliminar el distrito del representante demócrata James Clyburn. Clyburn es el único miembro negro de la Cámara de Representantes por Carolina del Sur, un estado donde aproximadamente el 30% de la población es negra. Los otros seis son republicanos.

Como un auténtico republicano defensor de "Estados Unidos Primero", Massey se describió a sí mismo como un "partidista acérrimo" y a los demócratas de Washington como "locos", pero se negó rotundamente a tolerar el engaño. Massey lamentó el día en que "quizás nos convenzamos de que la única manera de preservar la República es implementar políticas contrarias a los ideales fundacionales de la República".

Un sentimiento similar expresaron los legisladores estatales republicanos de "Estados Unidos Primero" en Indiana, quienes se negaron a obedecer la exigencia de Trump de eliminar los distritos con tendencia demócrata. En las recientes primarias republicanas, cinco de esos legisladores perdieron ante candidatos que abiertamente basaron sus campañas en su disposición a priorizar a Trump.

El representante estatal Spencer Deery, uno de los dos republicanos contrarios a la redistribución de distritos que sobrevivieron al tsunami financiero pro-Trump para destituirlos, declaró a NBC News: "Nunca me arrepentiré de escuchar a mis electores y hacer lo correcto".

Este no es uno de esos casos en los que "ambos bandos lo hacen". Todo lo que California hizo y Virginia intentó hacer en cuanto a la redistribución de distritos fuera del ciclo electoral se basó en votaciones estatales, no en maniobras legislativas. Fueron medidas temporales, iniciadas en defensa propia contra el intento de Trump de eliminar escaños demócratas en el Congreso en todos los estados posibles, comenzando por Texas.

Así que permítanme concluir donde empecé: la "redistribución" de distritos de Trump a mitad de ciclo no es política convencional, sino trampa. Y el fondo discrecional de 1.776 millones de dólares que Trump estableció para pagar a las "víctimas" de la supuesta guerra legal de la administración Biden —que, como señaló el consejo editorial de The Washington Post, "pagará durante dos años antes de desaparecer convenientemente justo después de las elecciones de 2028, asegurando que los demócratas nunca controlen el dinero"— no es una práctica habitual. Es robar nuestros impuestos.

Los demócratas aún podrían movilizar suficientes votos en las elecciones de mitad de mandato para superar esta descarada trampa y robo. Pero si eso no sucede —si es precisamente este juego sucio lo que impide que los demócratas tomen la Cámara de Representantes, incluso si ganan el voto popular a nivel nacional por abrumadora mayoría— la gente no se quedará de brazos cruzados. Y no deberían.

Me preocupa el futuro de la República si eso ocurre. Uno presiona, presiona, presiona, y nunca se sabe cuándo se ha cruzado la última línea roja, se ha destruido la última norma y todo nuestro sistema de gobierno empieza a desmoronarse.

Ese es precisamente el camino al que nos están llevando Trump y los republicanos que lo apoyan incondicionalmente.

-Este artículo se publicó originalmente en The New York Times.