Aguada va por el pasaje a la final ante su gente tras ganarle a Nacional dos veces de visita: hora y dónde ver

Tras robarle a Nacional su segundo punto como visitante, Aguada buscará hacer fuerte un escenario que ha sido casi infalible en la temporada, para lograr asegurar su boleto a su tercera final consecutiva.

El rojiverde solo perdió en su escenario dos partidos en la presente edición de la Liga Uruguaya de Básquetbol, precisamente frente al tricolor en ambas ocasiones. A lo largo de la serie, el Aguatero ha tenido mayores momentos de dominio, comenzó ganando los tres encuentros con dos argumentos como tendencia: la defensa y los triples.

Cuando el equipo de Leandro Taboada logró imponer su intensidad atrás, ha vulnerado a Nacional y los triples le permitieron una solución grande en el cinco contra cinco, subiendo la efectividad adelante y de esa manera evitar corridas, forzando a su rival a sacar todo el tiempo de abajo, que en su esencia tiene elevar el ritmo y que lo precisa para disimular sus problemas ante defensa plantada.

Aguada ha tenido una mayor profundidad en su banca, con muy buenos ingresos, y en Jordan Williams su factor X. Más allá de que los líderes del equipo son Santiago Vidal y Donald Sims, más los momentos de dominio que ha tenido Luis Santos, el extranjero que debutó en semifinales como reemplazo de Earl Clark le ha dado al equipo una cuota de gol fundamental, sobre todo con su tiro desde el dribbling.

En cambio, los momentos de Nacional han sido en los segundos tiempos, cuando logró imponer la intensidad que le da su primera línea. El rubro a mejorar para el Bolso son los porcentajes. Solo en el segundo tiempo en el Estadio Propio Aguatero supo ser efectivo, pero le costó ser consistente en el correr de los juegos, sobre todo con los triples y los libres.

Hora y dónde ver Aguada vs. Nacional

El segundo punto de las semifinales entre el Aguatero y el Bolso se jugará a las 21:15 horas y lo pasará VTV Plus, canal que se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para sintonizarlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.

Una baja sensible para Nacional

Por desgarro, Luciano Parodi quedó descartado para toda la serie. El base sanducero tuvo que abandonar la cancha en el segundo punto de la serie y al confirmarse la entidad de la lesión, ya no podrá estar a la orden. El ex Hebraica Macabi había sido muy importante en el segundo punto de la serie, controlando la ventaja y los tiempos del partido.

Álvaro Ponce tendrá una vuelta entre algodones

Tras ausentarse en los dos primeros partidos, Nacional tendrá el retorno de Gianfranco Espíndola. El campeón con el tricolor el año pasado, estará a la orden de Álvaro Ponce, aunque no al 100%. El oriundo de Capurro se vio afectado por un desgarro tras la clasificación ante Biguá y su rendimiento será una interrogante, al tener un juego que depende mucho desde su físico. Sin dudas una pieza clave en el andamiaje del Bolso, por su estilo.