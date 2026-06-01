Ya es tradición, Paris Saint Germain volvió a interrumpir Roland Garros: “Me trae suerte”, dijo Dembélé

¿Quién lo iba a decir? Por segunda temporada consecutiva, el Paris Saint Germain ganó la Champions Legue y ya comienza a gestar una tradición en Roland Garros. El Grand Slam del tenis volvió a verse interrumpido por los jugadores del equipo. Hace un año solo fue Ousmane Dembelé, pero este año fueron cuatro futbolistas porque había que llevar dos copas.

Desiré Doué y Warren Zaïre Emery salieron a escena en la Philippe Chatrier, la pista central del torneo, cargando con ‘la Orejona’ y recibieron la primera ovación del público, pero enseguida hubo otra algarabía. Aparecieron Ousmane Dembélé y Bradley Barcola cargando la segunda Champions en la historia del PSG, que consiguieron el sábado en Budapest luego de vencer al Arsenal inglés en al final.

Para Dembelé, su presencia con el trofeo en Roland Garros es bastante especial. Hace un año fue el encargado de llevar el trofeo de la primera Champions y poco después fue anunciado como el nuevo Balón de Oro. "Roland Garros me trae suerte", confesó el delantero, que salió sentido en la final antes de la tanda por penales.

Los jugadores del PSG dijeron presente en el Grand Slam que se disputa en París antes de sumarse a sus selecciones para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 que comienza el próximo 11 de junio.

“No nos conformamos con esto. Vamos a trabajar para ganar más. Ahora el objetivo es el Mundial", dijo Dembelé, y resaltó que Francia tiene “un grupo y un entrenador increíbles”. Los Galos, finalistas de la última edición de la Copa del Mundo, van por su tercera estrella en la despedida de Didier Deschamps, que ya confirmó que no seguirá al frente del equipo tras esta Copa del Mundo.

El fútbol es del deporte más popular del mundo sin lugar a dudas y quedó demostrado en la pista central de Roland Garros; más allá de la ovación del público a los campeones de la Champions League. El italiano Fabio Cobolli había conseguido la clasificación a cuartos de final de este Grand Slam por primera vez en su carrera, pero saltó a la pista para poder tocar los trofeos de la Champions.

La primera del PSG hizo historia y la segunda convirtió a este grupo de jugadores en verdaderas leyendas para el club. Zaïre-Emery le atribuyó el éxito al entrenador Luis Enrique por "todo el buen trabajo que se ha hecho estos dos últimos años" y Doué, una de las figuras emergentes del equipo, destacó el trabajo en el día a día y agradeció al presidente Nasser Al-Khelaifi que aplaudía orgulloso en la tribuna principal.