¿Cuántas franquicias me quedan en 2026? Requisitos para recibir envíos internacionales sin impuestos

En Uruguay cada persona que tenga documento uruguayo tiene el derecho de recibir hasta tres envíos internacionales por año sin pagar impuestos (de enero a diciembre), siempre y cuando reúna los requisitos establecidos por la ley. Este régimen lleva el nombre de franquicia, y corresponde a las competencias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

El régimen de franquicias permite a cada uruguayo mayor de 18 años, realizar tres compras en el exterior por internet al año por un máximo de hasta US$ 200 cada una y hasta 20 kilos de peso cada una.

A su vez, existe el régimen simplificado que permite importar productos de hasta US$ 200 sin límite anual de cantidad de envíos, con el pago de un tributo único del 60% del valor de factura y con un mínimo de US$ 10.

La Dirección Nacional de Aduanas ofrece una herramienta que permite a las personas que ya hayan utilizado sus franquicias anuales verificar cuántos envíos tienen registrados bajo este régimen, o, dicho de otra forma, consultar “¿cuántas franquicias me quedan disponibles?”.

Cómo averiguar cuántas franquicias me quedan en 2026

Para saberlo, en la página oficial de Aduanas, se puede acceder a través de este enlace para ver las franquicias restantes que cada persona tiene, y también la información de los envíos utilizados previamente.

Paquete con un pedido por correo. Foto: Unsplash

Para poder utilizar este servicio es necesario contar con Usuario gub.uy. Puede obtenerse información de esta solución digital del Estado uruguayo haciendo clic aquí .

Qué requisitos se necesitan para usar franquicias en Uruguay

Para poder ampararse a la franquicia internacional exonerada de tributos los requisitos son:

Hasta tres envíos por año civil por persona.

Ser ciudadano mayor de 18 años con cédula de identidad uruguaya vigente.

El valor factura en el caso de compras o declaración de valor en caso de obsequios, no puede superar los US$ 200

Debe ser para uso personal, sin fines comerciales.

El peso del envío no puede superar los 20 kg.

En caso que la encomienda contenga una compra, el pago correspondiente deberá realizarse mediante el uso de tarjeta de crédito o débito internacional o instrumento de dinero electrónico internacional, emitido por una institución de intermediación financiera, empresa administradora de crédito o institución emisora de dinero electrónico regulada por el Banco Central del Uruguay.

La titularidad del medio de pago deberá coincidir con la del titular de la compra y con el destinatario de la encomienda.

El presente régimen no comprende mercadería que se encuentre gravada por el Impuesto Específico Interno (IMESI) ni tampoco mercaderías consideradas como prohibidas.

¿Cuándo cambiará el régimen de franquicias?

Con la entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció que a partir de mayo las compras por internet realizadas en el exterior (excepto las que provengan de Estados Unidos) pasarán a estar gravadas con IVA del 22% y el régimen de franquicias pasará de tres compras por US$ 200 cada una al año a un tope de US$ 800 en hasta tres compras al año (se puede usar el tope en una sola compra, en dos o en tres).