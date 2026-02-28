"Efecto Temu": nuevo récord de llegada de paquetes en enero, ¿qué compraron los uruguayos en el exterior?

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) registró un nuevo récord de ingreso de encomiendas por franquicias sin impuestos en enero de este año cuando alcanzaron los 239.726 paquetes. Según datos de la DNA, esto representó un aumento del 95,02% frente al mismo mes del año pasado cuando arribaron al país 122.920 encomiendas bajo el mismo régimen.

Este aumento estuvo impulsado por el impacto de la aplicación de compras por internet, Temu, que cambió el comportamiento del e-commerce en Uruguay.

En enero de este año se observó la llegada de mayor cantidad de paquetes que en cada uno de los meses de 2025. El máximo del año pasado se registró en diciembre cuando llegaron 202.360 por franquicias.

Enero de 2025 fue el mes de ese año con menos llegadas de paquetes, mientras que durante todo el año la DNA registró un récord con la llegada de 1.983.831 encomiendas bajo el régimen de franquicias.

El régimen de franquicias permite a cada uruguayo mayor de 18 años, realizar tres compras en el exterior por internet al año por un máximo de hasta US$ 200 cada una y hasta 20 kilos de peso cada una.

A su vez, existe el régimen simplificado que permite importar productos de hasta US$ 200 sin límite anual de cantidad de envíos, con el pago de un tributo único del 60% del valor de factura y con un mínimo de US$ 10. Bajo esta normativa llegaron 31.327 paquetes en enero, lo que representó una caída del 33,43% en comparación al mismo mes del año pasado cuando arribaron 47.064 paquetes.

Rubros más demandados

Desde setiembre de 2025 la DNA difunde los rubros más demandados por los uruguayos en sus compras al exterior. En enero de este año llegaron 173.090 paquetes del sector textil por régimen de franquicias; 164.160 correspondieron a juguetes, juegos y artículos para recreo; 79.81 a máquinas y artículos eléctricos, mientras que otros 56.51 paquetes fueron de artículos para el hogar.

Paquete. Foto: Freepik.

Por otra parte, en los paquetes que llegaron por régimen simplificado el sector vestimenta fue el más demandado con 18.900 paquetes, seguido por juguetes y artículos de recreo con 17.200 arribos, maquinaria y artículos electrónicos registraron 7.600 paquetes, mientras que en la categoría bazar y artículos para el hogar se observó la llegada de 5.360 paquetes.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció que a partir de mayo las compras por internet realizadas en el exterior (excepto las que provengan de Estados Unidos) pasarán a estar gravadas con IVA del 22% y el régimen de franquicias pasará de tres compras por US$ 200 cada una al año a un tope de US$ 800 en hasta tres compras al año (se puede usar el tope en una sola compra, en dos o en tres).