¿Cuáles son los nuevos precios de los combustibles que empiezan a regir desde el domingo 1° de marzo?

Desde este domingo 1° de marzo a las 0 horas habrá nuevos precios de los combustibles, que regirán durante dos meses como establece el nuevo esquema de fijación de tarifas anunciado a fines de mayo del año pasado por el gobierno de Yamandú Orsi. El Poder Ejecutivo resolvió reducir los precios de las naftas y el gasoil. A su vez, hizo una reducción del Factor de Estabilización de los combustibles (que se revisa cada año), de $ 1,50 por litro de naftas y gasoil 50 S a $ 1,20. Esto implica un menor peso de ese factor en el precio final al público.

El decreto del Poder Ejecutivo, firmado por el presidente de la República y los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería) establece que habrá una disminución en el precio del gasoil y las naftas, mientras que se mantendrá el valor del supergás por los próximos dos meses.

La nafta Súper 95 baja 1,1% y pasará a valer $ 76,88 el litro desde el domingo (está en $ 77,79 actualmente).

Pistero cargando nafta super a automovil en estacion de servicio Ancap, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

La nafta Premium 97 tuvo una reducción de 1,12% y pasará a costar $ 79,40 el litro (está en $ 80,30).

En tanto, el gasoil 50 S bajó 3,2% y pasará a valer $ 47,32 el litro desde el jueves (actualmente está en $ 48,90).

El gasoil 10 S tendrá una disminución de 2,82% y pasará a un precio de $ 54,32 el litro (actualmente está en $ 55,90).

Fuentes del Poder Ejecutivo destacaron la rebaja que se dio en el precio del gasoil, teniendo en cuenta el inicio de la zafra de arroz.

Por último, el supergás se mantuvo incambiado en $ 88,46 el kilo. Así, la garrafa de 13 kilos tiene un valor de $ 1.150 (sin costo de envío).

Surtidores de combustible en estacion de servicio Ancap de Colonia y Yi, en Montevideo, surtidor de gasoil, ND 20250401, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) divulgó los “precios de referencia” para que el Poder Ejecutivo definiera los precios finales.

“El Decreto 130/025 establece que el precio de Referencia se obtendrá mediante “el cálculo resultante de utilizar el promedio de los Precios de Paridad de Importación (PPI) de los 2 meses anteriores al ajuste, el factor definido en el artículo 3o de este decreto (el factor de ajuste que se fijará anualmente) y los márgenes y tributos correspondientes a toda la cadena de valor”, indicó el documento.

Los nuevos precios de los combustibles están alineados al PPI que determinó la Ursea en su informe. El regulador indicó que los precios de referencia al público para el período 1° de marzo-30 de abril de este año son: $ 76,88 el litro para la nafta Súper 95, $ 79,40 para la nafta Premium 97 y $ 47,32 para el gasoil 50 S. Esos son los que resolvió fijar luego el gobierno.