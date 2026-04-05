Ronald Araujo salió sentido y Barcelona dio el reporte médico a tres días de jugar por Champions League.

Este fin de semana Barcelona venció 2-1 como visitante a Atlético Madrid por LaLiga de España y quedó puntero con siete puntos de ventaja sobre Real Madrid, su inmediato perseguidor, que cayó en su visita al Mallorca. A tres días de volver a enfrentar al Colchonero, pero por Champions League, el Barça atraviesa un gran momento aunque dos futbolistas terminaron lesionados en el último partido, en la misma posición y uno de ellos es el uruguayo Ronald Araujo.

"La Liga no está terminada. Quedan partidos por delante. Hoy hemos ganado tres puntos importantes ante un rival difícil, pero queda trabajo por delante. Estamos muy felices por los tres puntos de hoy", manifestó en conferencia de prensa el enternador del Barça, Hansi Flick.

El alemán también se refirió a los dos cambios obligados que tuvo que hacer en el partido ante el Atleti. Araujo se retiró lesionado a los 40 minutos de juego y Marc Bernal, que ingresó por el uruguayo, tuvo que salir a los 62 para el ingreso de Jules Koundé. Dos jugadores sentidos en la misma posición antes de jugar por Champions League.

"Vamos a esperar los resultados de las pruebas. Esperemos que no sea nada importante. Quedan unos días para el partido de la Champions y esperemos que no sean lesiones importantes", manifesó Flick. El próximo miércoles a las 16:00 en el Camp Nou, Barcelona será local de Atlético Madrid por la ida de los cuartos de final del máximo torneo de clubes a nivel europeo.

Este domingo, a tres días del partido, Barça comunicó en su página web y en sus cuentas oficiales en redes sociales los partes médicos de Araujo y Bernal. El juvenil de 18 años sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y no estará para enfrentar al Atleti el próximo miércoles. El uruguayo, contó con mejor suerte.

"Ronald Araujo tiene una pequeña sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. El jugador estará disponible para el partido del miércoles contra el Atlético de Madrid", informó el Barcelona sobre el riverense de 27 años que fue enfocado por la transmisión del partido con hielo en su pierna tras haber sido sustituido.

MEDICAL REPORT 🚨



First-team player Ronald Araujo has a minor muscle strain in his left thigh. He will be available for Wednesday’s match against Atlético de Madrid.



First-team player Marc Bernal has suffered a sprain in his left ankle. His recovery time will depend on how the… pic.twitter.com/M4TgJgrxNA — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 5, 2026

El defensor participó de los últimos dos amistosos de la selección uruguaya en la pasada fecha FIFA. Uruguay empató 1-1 frente a Inglaterra en Wembley y luego sin goles frente a Argelia en Turín. El futbolsita del Barcelona fue titular en los dos encuentros y Marcelo Bielsa lo alineó como zaguero derecho. Completó todo el partido frente a la selección inglesa y jugó solo el primer tiempo del segundo compromiso.