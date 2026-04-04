Ronald Araujo salió lesionado de Atlético de Madrid-Barcelona y preocupa en Uruguay a casi dos meses del Mundial

Otra preocupación hay en torno a la selección de Uruguay y se trata por la sanidad de Ronald Araujo, ya que el defensor de 27 años debió dejar el campo de juego en el Metropolitano durante el partido entre Atlético de Madrid y Barcelona por la fecha 30 de LaLiga de España.

El oriundo de Rivera comenzó desde el vamos en el equipo que dirige técnicamente el alemán Hansi Flick. Lo hizo como lateral derecho, puesto en el que ha jugado en más de una oportunidad a lo largo de su carrera, pero una molestia física llevó a que saliera del encuentro en el escenario colchonero.

Bajo ese punto, el entrenador alemán resolvió sustituirlo por Marc Bernal. De esta manera, es una nueva preocupación para el director técnico de la selección de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, porque Araujo es una pieza clave en el once titular de su combinado y, sobre todo, porque se está a poco tiempo de que comience el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La Copa del Mundo del 2026, que por primera vez contará con un total de 48 selecciones, comenzará el jueves 11 de junio y la final se llevará a cabo el domingo 19 de julio. La Celeste forma parte del grupo H junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

Cabe destacar que el debut del elenco que dirige técnicamente el argentino Marcelo Bielsa se dará el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, a la hora 19:00.

Seis días más tarde Uruguay volverá a salir a escena nuevamente en el Hard Rock Stadium frente a Cabo Verde, a partir de la hora 19:00. Y el 26 de junio cerrará su participación frente a España en el Estadio Akron en Guadalajara, México, desde la hora 21:00.

Barcelona saca más distancia en la cima de LaLiga

Marcus Rashford celebra su gol en el partido entre Atlético de Madrid y Barcelona. Foto: AFP.

Tras la caída de Real Madrid a manos de Mallorca por 2-1, Barcelona cumplió con los deberes: derrotó 2-1 a Atlético de Madrid y estiró su diferencia en la cima de LaLiga de España a siete puntos con respecto a su escolta, el conjunto merengue de Federico Valverde.

Giuliano Simeone puso el 1-0 en el minuto 39, mientras que el elenco visitante logró igualarlo tan solo tres minutos más tarde por medio del inglés Marcus Rashford. Atlético de Madrid se quedó con 10 jugadores por la roja al argentino Nicolás González en el minuto 45+7.

Ya en el complemento, y con un jugador de más, Barcelona dominió de principio a fin y consiguó el gol de la victoria a tan solo tres minutos del final gracias a al polaco Robert Lewandowski. Cabe destacar que en el Colchonero ingresó José María Giménez en el minuto 61 por Alejandro Baena.

Barcelona y Atlético de Madrid se volverán a ver las caras el próximo miércoles, pero será por los cuartos de final de la Champions League en el Camp Nou, desde la hora 16:00, (ESPN y Disney+).

Los números de Ronald Araujo en la temporada

Ronald Araujo festeja su gol para Barcelona ante Rayo Vallecano por LaLiga de España. Foto: AFP

Ronald Araujo acumula 30 partidos disputados en la actual temporada con el elenco que dirige técnicamente Hansi Flick donde anotó cuatro goles. Asimismo, el uruguayo estuvo ausente en el Barcelona a fines del 2025 a raíz de una situación emocional.

Su vuelta al equipo catalán se dio el pasado 11 de enero en la final ante Real Madrid por la Supercopa de España en el King Abdullah Sports City en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. En esa oportunidad la victoria fue del blaugrana por 3-2 y Araujo ingresó en el minuto 90+3.