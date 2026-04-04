Vuelta Ciclista del Uruguay: Ignacio Maldonado ganó la décima etapa y Bonilla mantiene la malla oro

La décima y penúltima etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay le puso el condimento que le faltaba a la carrera. Cambió el clima: la lluvia de la madrugada se llevó el calor y trajo al viento, que sopló fuerte desde temprano de sur a norte, es decir que pegó cruzado al pelotón desde que largaron en Tala por las rutas 7, 94 y 12.

Ignacio Maldonado, del Armonía Cycles, finalizó en el primer lugar, seguido por Leonel Rodríguez del Náutico y Lucas Gaday del Dolores.

Los tres primeros llegaron escapados del resto con casi un minuto de ventaja junto con el malla oro Pablo Bonilla, que terminó cuarto. De esta manera, Ignacio Maldonado se metió en el podio y pasó a Alejandro Quilci.

Fue precisamente el viento el factor que condicionó la carrera de arranque. El Dolores Cycles, equipo herido por haber perdido la malla oro de Lucas Gaday en la jornada anterior, salió "pata a fondo": cerro la escalera y armó desparramo. El pelotón se dividió en 20 partes y adelante quedó un grupo seleccionado con los primeros de la general y los principales peones de cada equipo.

Una vez que tomaron la Ruta 5, el viento comenzó a pegar a favor, pero el paso por Florida trajo la primera crisis para el Náutico: los corredores pasaron por un tramo en obra y Agustín Alonso pinchó, lo que dejó a Pablo Bonilla sin un gregario importante. Más adelante sufrió lo mismo Anderson Maldonado, y el malla oro solo quedó con Leonel Rodríguez en el grupo de punta, que era de unas 20 unidades.

Allí atacan y contraatacan continuamente Gaday y Roderyck Asconeguy del Dolores, e Ignacio Maldonado del Armonía. Mientras se cobijan a rueda y aguantan el paterío Alejandro Quilci del Alas Rojas, Matías Presa del Cerro Largo y el brasileño Bruno Lemes del Swift Pro Cycling.