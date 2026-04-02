Vuelta Ciclista del Uruguay: Leonel Rodríguez ganó la octava etapa en Rocha y Lucas Gaday mantiene la malla oro

La Vuelta Ciclista del Uruguay está en días de definición. Pasó la jornada de la doble etapa y contrarreloj en Cerro Largo, donde ganó Roderyck Asconeguy y Lucas Gaday aumentó su ventaja para retener la malla oro, y este jueves el pelotón partió desde Cebollatí rumbo a Rocha capital para recorrer 168 kilómetros por la octava etapa de 11.

Leonel Rodríguez del Náutico Boca del Cufre se quedó con la octava etapa, mientras que el segundo puesto fue para ⁠Pablo Anchieri del Club Ciclista de Carmelo y Lucas Gaday de Dolores Cycles Club cerró el podio.

A los 30 kilómetros de la largada se hizo una fuga de nueve corredores entre los que iban Sebastián Rodríguez del Cerro Largo Malla Cima, que ganó los dos premios Cima del día y se consolida como líder de ese premio con varios puntos sobre el segundo clasificado y también Leonel Rodríguez.

La fuga llegó a sacar casi cinco minutos y estuvo más de 130 kilómetros adelante del pelotón, pero fueron neutralizados cuando faltaban aproximadamente 15 kilómetros para la meta.

Cientos de personas esperaron frente al polideportivo de Rocha la llegada del pelotón, que llegó todo junto y se produjo una llegada masiva en la capital rochense, donde Leonel Rodríguez logró quedarse con la octava etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay 2026.

Lo que fue la séptima etapa

La segunda parte de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay, que se corrió en Lago Merín, terminó muy bien para el Dolores Cycles Club, porque ganó la contrarreloj con Roderyck Asconeguy, y Lucas Gaday dio un golpe sobre la mesa en la clasificación general individual.

El trinitario se impuso con un tiempo de 22:36,42 y le sacó amplia ventaja a los demás competidores. Segundo término el brasileño João Pedro Rossi del Swift de Brasil con 22:56,85, y tercero Agustín Alonso del Náutico Boca del Cufre con 23:00,91.

En la general individual sigue mandando el argentino Lucas Gaday, que en la crono fue quinto con 23:32,55.

Superó a sus dos rivales que más cerca tenía: Alejandro Quilci del Alas Rojas puso 23:48,11 en la crono, y Pablo Bonilla del Náutico hizo un tiempo de 24:04,19.

La general, entonces, quedó ordenada de la siguiente manera: Gaday lidera 26 segundos por debajo de Quilci, y 41 de Bonilla. Ignacio Maldonado los sigue, muy por detrás, a más de dos minutos y medio del malla oro.