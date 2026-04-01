Festeja el Dolores: Asconeguy ganó la contrarreloj y Lucas Gaday consolida la malla oro de la Vuelta Ciclista

La segunda parte de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay, que se corrió en Lago Merín, terminó muy bien para el Dolores Cycles Club, porque ganó la contrarreloj con Roderyck Asconeguy, y Lucas Gaday dio un golpe sobre la mesa en la clasificación general individual.

El trinitario se impuso con un tiempo de 22:36,42 y le sacó amplia ventaja a los demás competidores. Segundo término el brasileño João Pedro Rossi del Swift de Brasil con 22:56,85, y tercero Agustín Alonso del Náutico Boca del Cufre con 23:00,91.

En la general individual sigue mandando el argentino Lucas Gaday, que en la crono fue quinto con 23:32,55.

Superó a sus dos rivales que más cerca tenía: Alejandro Quilci del Alas Rojas puso 23:48,11 en la crono, y Pablo Bonilla del Náutico hizo un tiempo de 24:04,19.

La general, entonces, quedó ordenada de la siguiente manera: Gaday lidera 26 segundos por debajo de Quilci, y 41 de Bonilla. Ignacio Maldonado los sigue, muy por detrás, a más de dos minutos y medio del malla oro.

La primera parte, de la séptima etapa

El pelotón recorrió la exigente Ruta 26 hacia la frontera con Brasil, llena de repechos y subibajas, por la que se fugó un grupo de cuatro corredores interesante: Anderson Maldonado del Náutico, Ignacio Maldonado del Armonía, el brasileño Bruno Martin del Swift (Brasil) y el argentino Lisandro Bravo del Cerro Largo.

Como los primeros tres eran los más interesados en descontar tiempo en la general individual, porque los tres están a poco más de 3’ del malla oro, Bravo no les pasó a tirar en ningún momento. También porque su compañero Matías Presa está con el mismo tiempo que sus compañeros de fuga y al Cerro Largo no le servía.

La fuga llegó a sacar casi 3’ en la ruta, pero el pelotón liderado por el Dolores Cycles (equipo del malla oro, Lucas Gaday), Alas Rojas (que tiene a Alejandro Quilci tercero en la general a 10”) y el propio Cerro Largo, interesado en que llegue la fuga para que defina bravo, pero sin tanta diferencia.

Fue tal cual lo que pasó en Rio Branco: Lisandro Bravo, que no casi gastó energía durante la carrera, definió más veloz y con más potencia que los otros tres y se quedó con la media etapa. Ander Maldonado fue segundo y completó el podio Nacho Maldonado, mientras que el brasileño Martin Lemes entró cuarto. El pelotón llegó a 52” de los punteros.