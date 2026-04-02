Cómo está la general individual de la Vuelta Ciclista del Uruguay tras la octava etapa de este jueves

La Vuelta Ciclista del Uruguay entró en zona de definición y la octava etapa confirmó que nada está cerrado. Leonel Rodríguez se quedó con el triunfo en Rocha tras una llegada masiva, mientras Lucas Gaday sostuvo la malla oro y volvió a responder en un día exigente.

Luego de la doble jornada en Cerro Largo —con victoria de Roderyck Asconeguy en la contrarreloj y ampliación de la ventaja para Gaday— el pelotón partió desde Cebollatí rumbo a la capital rochense para recorrer 168 kilómetros.

La carrera se movió temprano. A los 30 kilómetros se armó una fuga de 10 corredores que llegó a tomar casi cinco minutos de ventaja y se mantuvo al frente durante más de 130 kilómetros. En ese grupo se destacó Sebastián Rodríguez, del Cerro Largo, que ganó los dos premios Cima del día y se afianzó como líder de esa clasificación.

También integró la escapada Leonel Rodríguez, que apostó fuerte desde lejos y terminó capitalizando el desgaste. El pelotón, controlado en el tramo final, neutralizó la fuga a falta de unos 15 kilómetros, dejando todo servido para una definición al sprint.

En Rocha, con cientos de personas esperando frente al polideportivo, la etapa se resolvió en embalaje masivo. Allí, Rodríguez fue el más fuerte y se quedó con la victoria. Pablo Anchieri, del Club Ciclista Carmelo, terminó segundo, mientras que Gaday cerró el podio y defendió su liderazgo en la general al sumar 4" más de bonificación.