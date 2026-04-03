Vuelta Ciclista del Uruguay: Bruno Martins Lemes ganó la novena etapa y hubo cambios en la general individual

Cada vez falta menos para que el pelotón de la Vuelta Ciclista del Uruguay regrese a la Intendencia de Montevideo, pero todavía queda mucho por resolver en lo más alto de la clasificación general individual. Este viernes los pedalistas largaron desde Rocha hacia Minas para recorrer 160 kilómetros más correspondientes a la novena etapa que tuvo como ganador al brasileño Bruno Martins Lemes del Localiza Meoo Swift Pro Cycling.

El punto de partida fue el de llegada en el día de ayer: las puertas del Polideportivo de Rocha. La carrera marchó hacia el Norte por la Ruta 15 y a los 16 kilómetros de competencia, es decir cuando apenas habían recorrido un 10% de la etapa, llegaron los primeros ataques al malla oro, Lucas Gaday.

El Náutico Boca del Cufré aprovechó el primer embalaje por el Premio Cima para atacar en bloque. Anderson Maldonado, Agustín Alonso, Leonel Rodríguez y Pablo Bonilla pasaron al frente a toda velocidad y cerraron la escalera contra el borde, con la complicidad de Ignacio Maldonado del Armonía Cycles, más que interesado porque está cuarto en la general individual y también quiere desestabilizar al Dolores Cycles, que intenta controlar desde la punta.

Pero Gaday y su equipo respondieron con sobriedad, además de que el poco viento de la jornada no permitió que el ataque hiciera tanto daño. Detrás quedó el brasileño Bruno Martin Lemes, quinto en la general, pero logró conectar adelante gracias al trabajo de sus compañeros del Swift.

El pelotón se fragmentó de varias partes y un grupo de unos 50 hombres en punta giró a la izquierda para tomar la Ruta 13 rumbo a Minas, mientras que el resto de los ciclistas quedaron desperdigados en pequeños grupos más atrás.

Por la vieja Ruta 8 (hoy Ruta 13) se fugaron siete hombres: Mateo Mascarañas del Alas Rojas, Bruno Martin Lemes y Rodrigo Do Nascimento del Siwft, Germán Broggi del Atenas, y Leonel Rodríguez y Agustín Alonso del Náutico.

Una vez que el pelotón pasó Aiguá, la carrera coronó el segundo Premio Cima de la jornada en el popular repecho del Cerro Pororó, de 3,7 kilómetros de extensión. Hasta allí esperaron para atacar nuevamente al malla oro: los Maldonado y Bonilla, que coronaron el repecho con 20" de ventaja y una vez picaron en la bajada, llegó la orden para que Alonso y Rodríguez frenaran a esperar a sus compañeros, para así formar un cuarteto del Náutico para intentar despegarse más de la escalera del Dolores que trabajaba unos metros más atrás, cuando faltaban 45 kilómetros para la meta.

El triunfo en el sprint final, fue para el brasileño Bruno Martins Lemes del Localiza Meoo Swift Pro Cycling con un tiempo de tres horas, 38 minutos y 05 segundos, mientras que en el segundo lugar quedó Mateo Mascarañas del Alas Rojas de Santa Lucía y en el tercero Germán Broggi del Club Ciclista Atenas.

Tercera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay 2026. Foto: VCU / Agencia Gamba.

Cambios importantes en la clasificación general individual: ahora lidera Pablo Bonilla

El triunfo del brasileño Bruno Martins Lemes dejó como saldo a un nuevo malla oro en la clasificación general individual de la edición 81 de la Vuelta Ciclista del Uruguay que ahora lidera Pablo Bonilla, el Sub 23 del Náutico Boca del Cufré que pasó a comandar la prueba.

En el segundo quedó el argentino Lucas Gaday —quien perdió la malla oro este viernes— del Dolores Cycles Club y en el tercer puesto se ubica su compatriota Alejandro Quilci del Alas Rojas de Santa Lucía.

Este sábado se corre la décima etapa de la Vuelta, penúltimo capítulo. Serán 160 kilómetros más desde Tala hasta Durazno, recorrido en el que se espera otra gran batalla sobre la ruta en una jornada que volverá a ser determinante de cara al último día de competencia.