Danubio 1-1 Montevideo City Torque: un equipo alternativo del Ciudadano logró rescatar un punto sobre la hora

Montevideo City Torque rescató en el final un punto de Jardines del Hipódromo, gracias a un cabezazo agónico de Eduardo Agüero. Danubio, que había comenzado ganando con gol de Enzo Cabrera, ante un equipo alternativo de su rival, que rotó pensando en la Copa Sudamericana, no pudo aprovechar su control y una mayor posesión de pelota, para cerrar el encuentro.

El equipo de Marcelo Méndez empujó por arriba en el final y tuvo situaciones aisladas, ante un rival, que pese a ser el de la propuesta en el juego, no pudo traducir eso con peligro sobre el arco de Franco Torgnascioli. La visita pudo incluso quedarse con el juego en el tiempo adicional, con una situación clarísima de Ramiro Lecchini, que se perdió afuera. Ambos estiraron su racha sin ganar, la Franja a cuatro, complicando su situación en el descenso, al arremeter Cerro, y MCT a tres.

Primer tiempo:

Danubio fue quien tomó el protagonismo, intentando generar peligro con centros, pero encontrando a un seguro Franco Torgnascioli. Por su parte, Montevideo City Torque, sin generar gran peligro con la pelota, sacó provecho de su presión alta, y tuvo en los pies de Nahuel Da Silva la más clara, pero Mauro Goicoechea, en un tiro con poco ángulo, le ganó el mano a mano. Cuando moría el primer tiempo, la Franja llegó al primero desde el juego directo. La jugada nació en un pelotazo de Goicoechea, donde Nicolás Azambuja generó la ventaja por derecha, al escaparse de dos hombres sobre la raya, y asistió a Enzo Cabrera, que no falló en el mano a mano con Torgnascioli.

¡ASÍ PASÓ AL FRENTE DANUBIO!



Azambuja se escapó por derecha y habilitó a Cabrera para que defina con total calidad en el 1-0 sobre City Torque. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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Segundo tiempo:

El Franjeado jugó sobre el arco de Torgnascioli en los primeros minutos de la segunda mitad, donde Azambuja tuvo la más clara de cabeza. MCT fue ganando confianza y terreno pero sin generar peligro. El Ciudadano tuvo su chance más clara con un tiro de 40 metros de Kevin Silva, que reventó el travesaño. pese a no generar gran peligro, un gran centro de Ramiro Lecchini al segundo palo, terminó encontrando a Eduardo Agüero en posición de "9", que pese a cabecear sin ángulo, por la cercanía con el arco terminó venciendo la resistencia de Goicoechea. Con el envión, MCT fue a buscar el triunfo por arriba, y tras un tiro desviado de Agüero, Lecchini tuvo una chance clarísima a pocos metros del arco, pero se le fue ancha por el primer palo.

¡NUNCA DEN POR MUERTO AL CIUDADANO!



Agüero apareció por el segundo palo y, de cabeza, marcó el 1-1 ante Danubio sobre la hora. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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Danubio 1-1 Montevideo City Torque

Danubio: Mauro Goicoechea; Facundo Balatti, Joaquín Pereyra, Emiliano Velázquez, Camilo Mayada; Iván Rossi, Sebastián Rodríguez; Enrique Femia (Sebastián Fernández 67'), Mateo Peralta (Maicol Ferreira 67'); Enzo Cabrera (Alexander Velázquez 74'), Nicolás Azambuja (Emiliano Figueroa 85'). DT: Diego Monarriz.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, José Tarán, Ezequiel Busquets (Facundo Silvera 46'); Bautista Kociubinski, Diogo Guzmán (Ramiro Lecchini 66'), Sebastián Cáceres (Gonzalo Montes 46'); Luka Andrade (Esteban Obregón 46'), Nahuel Da Silva (Salomón Rodríguez 60'), Lucas Duré. DT: Marcelo Méndez.

Goles: Enzo Cabrera (D) 45+1', Eduardo Agüero (MCT) 89'.

Amarillas: Enzo Cabrera (D) 24', Luka Andrade (MCT) 31', Joaquín Pereyra (D) 33', Esteban Obregón (MCT) 55', Iván Rossi (D) 76', Facundo Balatti (D) 85'.

Rojas: no hubo.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Agustín Berisso y Mauricio Hernández.

Cuarto árbitro: Elías Lorenzo.

VAR: Yimmy Álvarez.

Estadio: Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff.