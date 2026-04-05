Uruguayos en España: Satriano hizo un gol y medio en el Getafe y Viñas le dio un triunfo clave al Real Oviedo

La fecha 30 de la Liga de España tuvo a dos uruguayos protagonistas porque Martín Satriano y Federico Viñas fueron vitales para que Getafe y Real Oviedo consigan tres puntos muy importantes para sus metas frente a Athletic Bilbao y Sevilla, respectivamente.

Los azulones, no solo contaron con el delantero, sino que además tuvieron a Sebastián Boselli jugando como lateral derecho y Mauro Arambarri en el mediocampo. Precisamente el defensa fue otro pilar en el triunfo de los dirigidos por José Bordalás porque mandó el centro que gestó el primer tanto.

En esa situación, Martín Satriano sacó un remate que tenía destino de red, pero se desvió en el argentino Luis Vázquez. Oficialmente el tanto fue otorgado, hasta el momento, al delantero argentino, pero al surgido en Nacional le contabilizaron la asistencia que es la desde que llegó al conjunto español.

¡GOL 100% RIOPLATENSE DE GETAFE! El uruguayo ex River Sebastián Boselli mandó el centro y el argentino ex Boca Luis Vázquez concretó el gol ante el Athletic Club por la 30° jornada de #LaLigaxESPN... ¡MOMENTO BOVER!



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De todas maneras, en el complemento tuvo revancha porque con la distancia corta en el marcador, lo que no aseguraba la victoria, apareció para justamente sentenciarlo a los 90'. Mario Martín asistió desde la derecha y Satriano apareció dentro del área para poner con un toque suave el 2-0 final como local.

¡CON SUSPENSO, HAY GOL URUGUAYO! Martín Satriano conectó el buscapié y, pidiendo permiso, la pelota terminó entrando para el gol de Getafe ante Athletic Club.



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En materia de goles, el delantero uruguayo llegó a su cuarto festejo en los 11 partidos que lleva disputados con el Azulón que se ubica en el octavo puesto de la tabla de posiciones y está a tres unidades del Celta de Vigo que está obteniendo la plaza de Conference League para la próxima temporada.

Martín Satriano celebra el gol con la camiseta de Getafe. Foto: EFE.

Unas horas más tarde fue el turno del Real Oviedo de Guillermo Almada que recibía a Sevilla en un partido clave pensando en la permanencia. Es que el equipo de los uruguayos marcha último y los andaluces son los últimos que se están salvando, por el momento.

La diferencia que comenzó siendo de 10 puntos se redujo a siete porque Oviedo, que jugó con uno más desde el minuto 39, se quedó con el triunfo por 1-0 gracias al gol de Federico Viñas, en un partido donde también jugó los 90 minutos Nicolás Fonseca y Thiago Borbas ingresó a los 60'..

El delantero uruguayo apareció con toda su potencia física para ganar de cabeza tras un tiro de esquina y poner así el gol que valió los tres puntos cuando se jugaban 32 minutos en el Estadio Carlos Tartiere.

Con la victoria consumada, Real Oviedo sigue último en LaLiga, pero quedó a dos puntos de Levante (26), a cinco unidades de Elche (29) y también a siete de Sevilla que hasta el momento es el último en lograr la permanencia en la máxima categoría.