Independiente 1-0 Racing: el Rojo se impuso en el clásico que tuvo un insólito penal fallado por Maravilla

El Clásico de Avellaneda fue de menos a más, pero tuvo un primer tiempo que tuvo de todo menos peligro en los arcos, a excepción de un penal que se dio por un mano de Sebastián Valdez separada del cuerpo, al tirarse a barrer. Sin embargo, Adrián "Maravilla" Martínez no lo pudo cambiar por gol. El "9" la intentó picar, pero se le fue muy por encima del arco defendido por Rodrigo Rey. Además, en el segundo tiempo el goleador desperdició dos situaciones y Gabriel Ávalos no falló en arco contrario, para que Independiente ganara el partido por 1-0.

La primera acción se dio a los 35 minutos de juego, de un primer tiempo trabado, muy cortado, en el que apenas se jugaron 16 minutos netos, pese a los nueve que adicionó Leandro Rey Hilfer. Un centro de Tomás Conechny fue interceptado por la mano del defensor, cuando Maravilla se disponía a definir el primero con arco vacío. Tras intervención del VAR, se sancionó el penal, que fue lanzado cuatro minutos después.

¡HAY PENAL PARA RACING POR ESTA MANO DE VALDÉZ!



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El goleador de La Academia fue el responsable de tomar la ejecución, pero la terminó picando muy alta. Inmediatamente Rey y Kevin Lomonaco fueron a buscar a Martínez, que entre abrazos y risas cargaron al delantero.

¡¡¡INCREÍBLE!!! ¡¡MARAVILLA MARTÍNEZ LA QUISO PICAR Y ERRÓ EL PENAL DE RACING VS. INDEPENDIENTE!! Y LOS JUGADORES DEL ROJO LO FUERON A BUSCAR...



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La cuenta oficial de Independiente en X, también cargó contra el delantero. "La picó Martínez a la tribuna Santoro. Sigue 0 a 0", publicó el Rojo en la red social.

La picó Martínez a la tribuna Santoro. Sigue 0 a 0. https://t.co/BAix9pkY4H — C. A. Independiente (@Independiente) April 4, 2026

Maravilla tuvo otra situación muy clara en el arranque del segundo tiempo, tras una gran jugada de contraataque que terminó en un buen centro de Santiago Solari por derecha, pero el jugador que tiene una cláusula de recisión de 122 millones de euros, no pudo conectar de pleno prácticamente sin arquero.

¡¡¡NO SE PUEDE CREER EL GOL QUE SE PERDIÓ MARAVILLA MARTÍNEZ EN EL CLÁSICO!!!



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El juego decididamente creció en la segunda parte, teniendo poco después una chance muy clara Ignacio Malcorra, luego de un centro poco ortodoxo de Gabriel Ávalos de taco, pero Ezequiel Cannavo se vistió de arquero cuando parecía inminente el gol del ex Rosario Central.

CANNAVO EVITÓ EL GOL DE MALCORRA PARA INDEPENDIENTE.



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De contraataque, Maravilla tuvo otra situación clara, tras un pase largo de Marco Di Cesare, que dejó a Conechny y Martínez en un dos contra uno ante Santiago Arias, pero el defensor terminó salvando el remate del delantero.

ARIAS LEYÓ LA INTENCIÓN DE MARAVILLA Y EVITÓ EL GOL DE RACING.



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Del otro lado, Independiente no perdonó, abriendo la cuenta a los 81', por intermedio de Gabriel Ávalos, que empujó un buen centro raso de Santiago Montiel.

El clásico tuvo además del juego un vibrante recibimiento del hincha de Independiente, con mucho papel picado y un tifo haciendo alusión a la Copa Libertadores.