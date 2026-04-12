Federico Viñas brilló con un doblete en la goleada de Real Oviedo de Guillermo Almada ante Celta de Vigo

El uruguayo Federico Viñas atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada en España y lo volvió a demostrar este domingo, siendo determinante en la contundente victoria del Real Oviedo por 3 a 0 frente al Celta de Vigo, en el marco de la fecha 31 de La Liga.

El equipo dirigido por Guillermo Almada golpeó temprano en el partido gracias al gol de Alberto Reina a los cuatro minutos, lo que le permitió manejar el trámite con mayor tranquilidad en condición de visitante.

Con presencia celeste desde el arranque, también fueron titulares Nicolás Fonseca y el propio Viñas, mientras que Thiago Borbas ingresó en el tramo final del encuentro.

Federico Viñas celebra el gol que anotó en el partido entre Real Oviedo y Sevilla. Foto: EFE.

El protagonismo, sin embargo, fue todo del exdelantero de Juventud de Las Piedras y América de México. Viñas amplió la ventaja sobre el cierre del primer tiempo con un certero anticipo en el primer palo tras un centro desde la derecha. Ya en el complemento, a los 57 minutos, volvió a aparecer en el área para definir de cerca y sentenciar la goleada.

Con este doblete, el atacante llegó a nueve goles en la temporada y suma cuatro en sus últimos tres partidos, confirmando su gran presente en el fútbol español.

Oviedo consiguió así su segunda victoria consecutiva y tomó aire en la tabla: alcanzó los 27 puntos y salió momentáneamente del último lugar, superando a Levante. De todos modos, continúa comprometido con el descenso, quedando a cinco unidades de Elche y a seis de Alavés, que hoy marca la zona de permanencia.

En el torneo español restan las últimas siete fechas donde los dirigidos por Almada disputarán cada encuentro como una final para poder permanecer en la máxima categoría.

Por el lado de Celta de Vigo, Matías Vecino fue titular y disputó el primer tiempo, en una jornada adversa para un conjunto gallego que, pese a la derrota, se mantiene en puestos de clasificación a competiciones europeas.

Federico Viñas en un amistoso de la selección de Uruguay. Foto: AUF

El gran momento de Viñas no pasa desapercibido y empieza a ilusionar también a la selección uruguaya, donde su capacidad goleadora vuelve a ponerlo en el radar de cara a los próximos desafíos internacionales.

Marcelo Bielsa destacó desde un primer momento las caracteristicas del centrodelantero del Real Oviedo y a su vez, estuvo en el radar del entrenador desde las primeras convocatorias. Sin embargo, una lesión en mayo de 2025 lo dejó fuera de las canchas dos meses, donde perdió presencia en el seleccionado y en su equipo tambien.

Con las lesiones en el pasado y atravesando un gran presente, Federico Viñas aparece como una opción mas que interesante para el ataque de Uruguay en el Mundial 2026.