Fin de semana largo de Carnaval será "inestable" y con "precipitaciones y tormentas", anunció Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el fin de semana largo con motivo de Carnaval será "inestable" y con "precipitaciones y tormentas".

De acuerdo al informe difundido con el pronóstico del tiempo, el viernes se presentará templado en la mañana y cálido en la tarde. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 27°C y los 32°C en todo el país y las mínimas entre los 16°C y los 20°C. En el norte, detalló el organismo, se podrán presentar algunas precipitaciones y tormentas en las primeras horas mejorando hacia la tarde.

El sábado, en tanto, se registrará un leve descenso de las temperaturas: máximas entre 25°C y 30°C y mínimas entre 13°C y 19°C. En el litoral oeste existen probabilidades de precipitaciones y tormentas aisladas en la noche. En el resto del país estará nuboso.

El domingo, Inumet pronostica precipitaciones y tormentas en todo el país que ingresarán desde el suroeste y gradualmente se extenderán al resto del territorio. Las máximas oscilarán entre los 23°C y los 29°C y las mínimas entre los 17°C y los 29°C.

Lunes y martes de Carnaval la jornada será calurosa, húmeda e inestable con probabilidad de precipitaciones y tormentas en todo el país.

Mirá el pronóstico especial de INUMET para Carnaval 🎉 pic.twitter.com/dzVDPiFPqX — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) February 12, 2026

Para el lunes, las máximas podrían alcanzar los 34°C en el norte del país y los 28°C en el sur. Las mínimas estarán entre los 21°C y 22°C en todo el país. El martes Inumet pronostica máximas de 29° y 32°C y mínimas de 20°C y 22°C.

¿En qué fechas cae Carnaval 2026?

Carnaval, la celebración que antecede la tradicional cuaresma cristiana, configura dos feriados laborables para la población de nuestro país. Cada año, Carnaval se celebra 40 días antes de la conmemoración de Domingo de Ramos, durante la Semana Santa, que en Uruguay tiene el nombre oficial de Semana de Turismo por el proceso de secularización de los feriados nacionales llevado adelante por José Batlle y Ordóñez.

En este 2026, los dos días de Carnaval serán el lunes 16 y el martes 17 de febrero de 2026, por lo que se genera un fin de semana largo, sumando el sábado 14 y domingo 15 que le anteceden.

Se trata de dos días festivos que nunca se corren de fecha, según la ley 16.805. Esta significa que los feriados de Carnaval, Semana Santa y los correspondientes al 1º y 6 de enero, 1º de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 25 de agosto, 2 de noviembre y 25 de diciembre se deben conmemorar el día en el que caen y no se pueden cambiar.

La ley N° 6.997 de declaración de feriados, que data de octubre de 1919, determinó que se destinarían "días para la fiesta de Carnaval". "Declárase feriada con el nombre de Semana de Turismo la sexta semana siguiente a la de Carnaval", agrega la legislación.

En tanto, la Semana Santa -o Semana de Turismo- tendrá lugar durante toda la semana del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril.

¿Cuánto se cobra por trabajar durante los días de Carnaval?

El efecto de los feriados laborables, en cuanto a la remuneración, depende de si el trabajador es jornalero o mensual, tal como informa el Pit-Cnt.

"Cuando en estos días se detiene la actividad, el trabajador que gana salario por día no cobra su jornal”, mientras que el trabajador que gana un salario mensual cobra el mismo sueldo de siempre", indica la central sindical.

"Si se trabaja, el jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija", agrega.