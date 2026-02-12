Un "río en el cielo": el fenómeno originado en el Amazonas que impactará en el clima de Uruguay

Metsul, la agencia meteorológica del sur de Brasil, advirtió que un río atmosférico favorecerá las lluvias y tormentas, algunas puntualmente fuertes, desde este jueves y durante el fin de semana. "El mayor impacto del corredor de humedad se sentirá en Rio Grande do Sul", informó Metsul, por lo que tendrá impacto en la frontera con Uruguay.

"Los ríos atmosféricos son regiones relativamente largas y estrechas en la atmósfera, como los ríos en el cielo, que transportan la mayor parte del vapor de agua fuera de los trópicos", explica la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos.

En particular, este río atmosférico se origina en la selva amazónica. "La evapotranspiración de los árboles y la humedad del suelo liberan diariamente grandes volúmenes de agua a la atmósfera. Además, la humedad transportada desde el océano Atlántico hasta la región ecuatorial por los fuertes vientos de gran altitud contribuye a este efecto", detalla Metsul.

Según los modelos analizados por la agencia meteorológica, el río atmosférico genera un entorno propicio para la formación de tormentas aisladas con fuertes lluvias, frecuentes rayos y ráfagas de viento.

Pronóstico de Inumet y meteorólogos

El meteorólogo Mario Bidegain contó a El País este miércoles que las lluvias del jueves "se van a dar prácticamente en todo el país pero van a ser más importantes en el litoral oeste", desde Artigas hasta Río Negro, con acumulados "que pueden llegar o incluso superar los 100 milímetros en 24 horas".

En principio "el resto del país va a tener lluvias pero bastante menores, tal vez lo más escaso sea en Montevideo y el área metropolitana". En la capital, "si precipita vamos a estar entre dos y tres milímetros, prácticamente despreciable, miserable".

Imagen GOES19 de topes nubosos para JUE12feb a las 08:30 hora local. muestra tormentas severas con #Lluvias sobre litoral #Uruguay y Entre Ríos (ARG). También se desarrollan tormentas intensas sobre Santa Fé, debido al pasaje del frente frío. pic.twitter.com/6YlgogTW1e — Mario Bidegain (@mario_bidegain) February 12, 2026

No obstante habrá dos nuevos períodos de lluvia "entre el domingo y el martes de Carnaval", según Bidegain. Apuntó que entre el domingo y la madrugada del lunes habrá un episodio de precipitaciones, durante la jornada mejorará temporalmente y volverá a llover el martes.

"Va a estar muy inestable", indicó, aunque en este caso, de nuevo, "va a ser el centro y norte del país la zona más afectada".

12 FEB | 10:20h ⛈️ Se desarrollan tormentas de variada intensidad en Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos



⚠️Rige aviso a corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo



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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves una alerta naranja y otra amarilla por tormentas fuertes.

Según Inumet, un "frente semi-estacionario afecta al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes y/o severas".

"En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", indicó el instituto.