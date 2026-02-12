Inumet cesó la alerta amarilla que había emitido por tormentas fuertes para este jueves

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó la alerta amarilla que había emitido este jueves por la mañana por tormentas fuertes.

"Las condiciones atmosféricas han mejorado en forma temporaria, por lo que se determina el cese de la advertencia vigente. Sin embargo, se mantiene el monitoreo de la situación y en caso de ser necesario se emitirán nuevas advertencias meteorológicas", señaló Inumet.

Una persona con paraguas caminando en un día de lluvia. Foto: Leonardo Mainé

Cómo va a estar el tiempo en los próximos días: esto dice el pronóstico

El meteorólogo Mario Bidegain contó a El País este miércoles que las lluvias del jueves "se van a dar prácticamente en todo el país pero van a ser más importantes en el litoral oeste", desde Artigas hasta Río Negro, con acumulados "que pueden llegar o incluso superar los 100 milímetros en 24 horas".

En principio "el resto del país va a tener lluvias pero bastante menores, tal vez lo más escaso sea en Montevideo y el área metropolitana". En la capital, "si precipita vamos a estar entre dos y tres milímetros, prácticamente despreciable, miserable".

#Lluvia en 24 horas para JUEVES 12 febrero, según Cosmo7 (@inmet_) sobre Sudeste Sudamérica. Abundantes lluvias sobre Santa Fé, Entre Ríos en #Argentina y litoral O de #Uruguay de 50 a 125 mm. Resto de URU entre 5 y 50 mm. pic.twitter.com/WB1UHSxln2 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) February 11, 2026

No obstante habrá dos nuevos períodos de lluvia "entre el domingo y el martes de Carnaval", según Bidegain. Apuntó que entre el domingo y la madrugada del lunes habrá un episodio de precipitaciones, durante la jornada mejorará temporalmente y volverá a llover el martes.

"Va a estar muy inestable", indicó, aunque en este caso, de nuevo, "va a ser el centro y norte del país la zona más afectada".