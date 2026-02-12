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Inumet cesó la alerta amarilla que había emitido por tormentas fuertes para este jueves

Las condiciones atmosféricas mejoraron de forma temporaria, por lo que el Instituto Uruguayo de Meteorología decretó el cese de la alerta amarilla.

12/02/2026, 16:09
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Rambla de Montevideo
Día nublado en Montevideo.
Foto: archivo El País.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó la alerta amarilla que había emitido este jueves por la mañana por tormentas fuertes.

"Las condiciones atmosféricas han mejorado en forma temporaria, por lo que se determina el cese de la advertencia vigente. Sin embargo, se mantiene el monitoreo de la situación y en caso de ser necesario se emitirán nuevas advertencias meteorológicas", señaló Inumet.

Una persona con paraguas caminando en un día de lluvia.
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Foto: Leonardo Mainé

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El meteorólogo Mario Bidegain contó a El País este miércoles que las lluvias del jueves "se van a dar prácticamente en todo el país pero van a ser más importantes en el litoral oeste", desde Artigas hasta Río Negro, con acumulados "que pueden llegar o incluso superar los 100 milímetros en 24 horas".

En principio "el resto del país va a tener lluvias pero bastante menores, tal vez lo más escaso sea en Montevideo y el área metropolitana". En la capital, "si precipita vamos a estar entre dos y tres milímetros, prácticamente despreciable, miserable".

No obstante habrá dos nuevos períodos de lluvia "entre el domingo y el martes de Carnaval", según Bidegain. Apuntó que entre el domingo y la madrugada del lunes habrá un episodio de precipitaciones, durante la jornada mejorará temporalmente y volverá a llover el martes.

"Va a estar muy inestable", indicó, aunque en este caso, de nuevo, "va a ser el centro y norte del país la zona más afectada".

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