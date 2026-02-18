Pronóstico para hoy miércoles 18 de febrero de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que las temperaturas en la República Oriental del Uruguay para mañana miércoles 18 de febrero de 2026 oscilarán entre los 16°C y los 33°C.

Para la región del noroeste, durante la mañana se prevé un cielo nuboso con períodos de cubierto, acompañado de nieblas y neblinas. Habrá precipitaciones aisladas y escasa probabilidad de tormentas. A lo largo del final del día, se mantendrá el cielo nuboso, con precipitaciones y tormentas probables. Los vientos serán del sector nordeste entre 10 y 30 km/h, tornándose variables a 0-10 km/h en algunos períodos. La temperatura estará entre los 21°C y los 33°C.

En el noreste, la mañana comenzará con condiciones de nubosidad similar a la del Noroeste, con baja probabilidad de precipitaciones. Hacia el final del día, el cielo se mantendrá nuboso sin mayores precisiones sobre precipitaciones. Los vientos estarán en la misma intensidad y dirección que en el noroeste. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y los 32°C.

Durante las primeras horas del día del suroeste se anticipa que el cielo estará nuboso con intervalos de algo nuboso, y presencia de neblinas. En cambio, al llegar la tarde y noche, se prevén precipitaciones y tormentas, especialmente hacia la noche. Se esperan vientos del este con rachas que pueden alcanzar los 40 km/h, aparte de las distintas ráfagas fuertes asociadas a las tormentas. Las temperaturas estarán entre los 18°C y los 33°C.

Para la zona centro-sur, se pronostica un cielo nuboso con períodos de cubierto y nieblas y neblinas durante la mañana. Hacia el final del día, el cielo permanecerá entre nuboso y algo nuboso sin informaciones adicionales de fenómenos climáticos. Los vientos vendrán del sector este con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h en algunos intervalos. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 33°C.

En el este, amanecerá con condiciones de nubosidad y nieblas y neblinas, con una baja probabilidad de precipitaciones. Por la tarde, el cielo variará de nuboso a algo nuboso, con vientos del este y ráfagas de hasta 40 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 16°C y 32°C.

Vista panorámica de la Playa Mansa de Punta del Este. Foto: Archivo El País.

En Punta del Este se espera un panorama similar al Este, con cielo nuboso y la presencia de neblinas durante la mañana. Pasado el mediodía, el cielo se tornará de nuboso a algo nuboso, con vientos del este y posibles ráfagas en la misma magnitud. Los valores térmicos se moverán entre los 20°C de mínima y los 25°C de máxima.

Por último, para Montevideo y el Área Metropolitana, las condiciones serán de un cielo nuboso con periodos cubiertos por la mañana, y neblinas y bancos de niebla. A partir de la tarde, la nubosidad irá disminuyendo levemente sin señalamientos de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y los 30°C, con vientos predominantes del sector este, llegando a ráfagas de hasta 40 km/h por la noche.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.