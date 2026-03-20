Cuba y un cambio en “cámara lenta”: lo que dijo un alto funcionario de EE.UU. sobre el futuro del régimen

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, vaticinó ayer jueves un proceso de cambio de régimen “a cámara lenta” en Cuba. “Con Maduro fuera Venezuela parece que puede haber cambio de régimen a cámara lenta en Cuba. Puede que allí se produzca un cambio de régimen a cámara lenta”, afirmó Bessent en una entrevista en la cadena Fox Business.

El miércoles, la Casa Blanca y el secretario de Estado, Marco Rubio, rechazaron información del diario The New York Times según la cual el Gobierno de Donald Trump busca la salida del poder del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, sin exigir un cambio de régimen, como parte de sus negociaciones con La Habana.

“La razón por la que tantos medios de comunicación estadounidenses siguen publicando noticias falsas como esta es porque continúan basándose en charlatanes y mentirosos que afirman estar bien informados”, declaró Rubio en redes sociales.

Bessent también se refirió ayer en la entrevista al papel de Irán, al que calificó como un “horrible patrocinador del terrorismo global”, asegurando que su capacidad militar está “degradada”.

Un triciclo decorado con una bandera de Estados Unidos recorre una calle de La Habana. Foto: AFP

Respecto a la guerra en Ucrania, el secretario del Tesoro mostró optimismo sobre una resolución a corto o medio plazo.

“En algún momento, lo de Rusia y Ucrania se resolverá. Creo que los precios del gas y la energía serán más bajos de lo que han sido en mucho tiempo”. EFE