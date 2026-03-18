Silvio Rodríguez exige un fusil AKM ante amenaza de invasión de EE.UU. a Cuba: qué dijo el artista

El cantautor cubano Silvio Rodríguez, ícono de la canción de autor en América Latina, afirmó este miércoles que exigiría su fusil AKM, si Estados Unidos, que multiplica sus amenazas contra la isla, llegara a invadirla. "Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio", escribió Rodríguez, de 79 años, en su blog Segunda cita, en referencia al emblemático fusil de asalto soviético. En su publicación, el músico respaldó la postura del presidente Miguel Díaz-Canel frente a las recientes presiones externas.

El mandatario cubano publicó en X un contundente mensaje el martes contra posibles intervenciones extranjeras, y denunció además las supuestas intenciones de Washington de tomar el control de la isla. "Ante el peor escenario, a #Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable", afirmó Díaz-Canel.

#EEUU amenaza públicamente a #Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas.



Pretenden y anuncian planes… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 18, 2026

La tensión entre ambos países se ha intensificado en las últimas semanas debido a las constantes declaraciones del presidente Donald Trump sobre "tomar la isla". Aunque el expresidente republicano sostiene que La Habana tiene interés en "concluir un acuerdo" con Estados Unidos, no ha moderado sus ataques verbales hacia la dirigencia cubana.

De hecho, este lunes el magnate generó controversia al declarar que aspiraba a tener "el honor de tomar Cuba, de alguna manera".

Pese a la hostilidad dialéctica y al embargo económico vigente desde 1962, se han reportado avances en la vía diplomática. Por un lado, el gobierno cubano ratificó el pasado viernes que mantiene canales de diálogo abiertos con su vecino del norte.

Por otro lado, como parte de un proceso facilitado por el Vaticano, Cuba procedió a la liberación de presos políticos, un gesto tradicional en las negociaciones mediadas por la Santa Sede.

La respuesta del gobierno cubano a las declaraciones de Trump

La Habana criticó este miércoles que Estados Unidos amenace "casi a diario con derrocar" al Gobierno cubano y pretenda "adueñarse del país" mientras le aplica duras sanciones, medidas que tachó de "castigo colectivo". Díaz-Canel denunció en redes sociales que Washington "amenaza públicamente a Cuba casi a diario con derrocar por la fuerza el orden constitucional".

"Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos", afirmó Díaz-Canel.

El presidente cubano afirmó que Estados Unidos utiliza el "indignante pretexto" de su "debilitada economía", cuando —a su juicio— la crisis de la isla se debe a la "feroz guerra económica" a la que le ha sometido Washington, que "se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo".

En la misma línea, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, se mostró convencido de que "el castigo colectivo" de las sanciones "no mellará el ejercicio pleno de la soberanía" de la isla "ni la creatividad frente al bloqueo y el cerco energético".

Este lunes, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reiteró sus críticas de que la economía de la isla "no funciona" y exigió "cambios drásticos" en el "sistema político y gubernamental", añadiendo que considera "necesario" que "asuman el liderazgo personas nuevas".

Un hombre recoge materiales para vender de entre los escombros de la Escuela Nacional de Diseño de La Habana. Foto: AFP

Por otro lado, según el diario estadounidense The New York Times, la Administración de Trump ha condicionado la salida de Díaz-Canel del poder al avance de las conversaciones bilaterales, que el Gobierno cubano finalmente reconoció oficialmente el viernes pasado.

"Tienen por delante algunas decisiones importantes que tomar", advirtió Rubio ante la prensa en el Despacho Oval.

Con información de EFE y AFP