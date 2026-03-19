EE.UU. niega que salida de Díaz-Canel sea una exigencia de Trump: la contundente respuesta de Marco Rubio

La Casa Blanca y el secretario de Estado, Marco Rubio, rechazaron información publicado por The New York Times según la cual el Gobierno de Donald Trump busca la salida del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. “La razón por la que tantos medios de comunicación estadounidenses siguen publicando noticias falsas como esta es porque continúan basándose en charlatanes y mentirosos que afirman estar bien informados”, declaró Rubio en redes sociales.

El New York Times respondió a Rubio con un comunicado en el que defendió la veracidad de la información y recordó que está basada en “cuatro personas familiarizadas con las conversaciones de Estados Unidos con Cuba”.

“Nuestros periodistas se comunicaron con su Departamento de Estado para solicitar comentarios mucho antes de la publicación y no recibieron ninguna discrepancia con la información que estábamos sacando a la luz. Ni usted ni nadie más ha presentado una objeción factual al reportaje. Nuestro reportaje es real y preciso”, declaró Charlie Stadtlander, portavoz del rotativo.

Tras ese comunicado, el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó al diario de utilizar “fuentes desinformadas” para su reportaje.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habla junto a una imagen del fallecido líder cubano Fidel Castro. Foto: AFP

“Los únicos que conocen la situación en Cuba son el presidente Trump y Marco Rubio. Sus periodistas, unos vagos, se basaron en fuentes desinformadas que no saben nada de lo que está pasando”, replicó.

Según el diario, el Gobierno de Trump ha transmitido a Cuba que para avanzar hacia un acuerdo debe sustituir a Díaz-Canel, aunque no exige la caída del régimen comunista ni de la familia Castro. EFE