Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Mundo Estados Unidos

EE.UU. niega que salida de Díaz-Canel sea una exigencia de Trump: la contundente respuesta de Marco Rubio

Desde Washington rechazan que exista un plan para desplazar al líder cubano y arremeten contra los medios de comunicación. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que se trata de una "noticia falsa".

El País
El País
19/03/2026, 03:10
Compartir esta noticia
+ Seguir en
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace un gesto de aprobación con el pulgar al partir del Aeropuerto Internacional Liszt Ferenc en Budapest, Hungría.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, parte del Aeropuerto Internacional Liszt Ferenc en Budapest, Hungría.
Foto: AFP

La Casa Blanca y el secretario de Estado, Marco Rubio, rechazaron información publicado por The New York Times según la cual el Gobierno de Donald Trump busca la salida del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. “La razón por la que tantos medios de comunicación estadounidenses siguen publicando noticias falsas como esta es porque continúan basándose en charlatanes y mentirosos que afirman estar bien informados”, declaró Rubio en redes sociales.

El New York Times respondió a Rubio con un comunicado en el que defendió la veracidad de la información y recordó que está basada en “cuatro personas familiarizadas con las conversaciones de Estados Unidos con Cuba”.

“Nuestros periodistas se comunicaron con su Departamento de Estado para solicitar comentarios mucho antes de la publicación y no recibieron ninguna discrepancia con la información que estábamos sacando a la luz. Ni usted ni nadie más ha presentado una objeción factual al reportaje. Nuestro reportaje es real y preciso”, declaró Charlie Stadtlander, portavoz del rotativo.

Tras ese comunicado, el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó al diario de utilizar “fuentes desinformadas” para su reportaje.

Silvio Rodríguez exige un fusil AKM ante amenaza de invasión de EE.UU. a Cuba: qué dijo el artista

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habla junto a una imagen del fallecido líder cubano Fidel Castro.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habla junto a una imagen del fallecido líder cubano Fidel Castro.
Foto: AFP

“Los únicos que conocen la situación en Cuba son el presidente Trump y Marco Rubio. Sus periodistas, unos vagos, se basaron en fuentes desinformadas que no saben nada de lo que está pasando”, replicó.

Según el diario, el Gobierno de Trump ha transmitido a Cuba que para avanzar hacia un acuerdo debe sustituir a Díaz-Canel, aunque no exige la caída del régimen comunista ni de la familia Castro. EFE

Cuba "destruida y abandonada": ahora llegan a Uruguay familias enteras, abuelos y niños con desnutrición

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

CubaMiguel Díaz-CanelDonald TrumpEFE

Te puede interesar