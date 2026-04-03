Cuba podría recibir nuevo envío de petróleo: Rusia confirma segundo buque para aliviar la escasez

Rusia enviará un segundo buque cisterna de petróleo a Cuba, según informó el jueves un funcionario del gobierno, después de que uno enviado por el Kremlin llegara a territorio cubano a principios de esta semana, poniendo fin al bloqueo petrolero de facto impuesto por Estados Unidos a la isla.

Durante casi tres meses, Estados Unidos bloqueó el envío de petróleo a Cuba a diversos países, mientras el presidente Donald Trump amenazaba con tomar el control del país e imponer aranceles a las naciones que exportaran combustible allí, en una campaña de presión para someter al gobierno comunista.

“No abandonaremos a los cubanos”, declaró el jueves a la prensa el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, al tiempo que confirmaba que su país se preparaba para enviar un segundo buque cisterna, según la agencia estatal de noticias TASS.

Si Estados Unidos autorizara el atraque de este segundo buque cisterna, esto indicaría una mayor flexibilidad por parte de la administración Trump en medio de las negociaciones en curso con el gobierno cubano.

En declaraciones a la prensa el lunes, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirmó que Estados Unidos evaluaría los envíos de petróleo a Cuba "caso por caso" y que la Guardia Costera estadounidense permitió que el petróleo llegara a Cuba "por razones humanitarias". Añadió que “no ha habido ningún cambio firme en nuestra política de sanciones”.

La Casa Blanca declinó el jueves confirmar si permitiría que el segundo buque cisterna atracara.

Cuba, que ha dependido en gran medida del petróleo venezolano y mexicano, sufre escasez de energía desde enero, cuando Estados Unidos capturó Nicolás Maduro y tomó el control de las exportaciones petroleras de Venezuela. Esta escasez ha provocado frecuentes apagones y ha paralizado los servicios esenciales de Cuba, incluyendo el sistema de salud y la recolección de basura.

Dos personas caminan por la calle durante el apagón en Cuba. Foto: Agencia EFE.

El lunes, la crisis dio señales de alivio cuando la Guardia Costera de Estados Unidos permitió que el petrolero ruso que transportaba unos 730.000 barriles de petróleo llegara a Cuba, lo que alivió la crisis energética durante al menos unas semanas, según estimaron los analistas.

El jueves, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz publicó en las redes sociales un mensaje agradeciendo a Rusia "por las muestras de solidaridad y apoyo a nuestro país" en medio de las "medidas de asfixia impuestas por Estados Unidos".

Aún no estaba claro cuándo el segundo buque cisterna zarparía de Rusia ni cuándo se esperaba que llegara a Cuba.

Una persona maneja un carruaje, en La Habana (Cuba) Foto: EFE

La administración Trump no ha confirmado si permitirá que otros países, además de Rusia, envíen petróleo a Cuba. La semana pasada, según tres funcionarios familiarizados con el asunto, Trump habló sobre los envíos de petróleo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y le dijo que aún no quería que enviara combustible a Cuba.

El lunes, Sheinbaum declaró durante su rueda de prensa diaria que su gobierno seguía estudiando la posibilidad de reanudar los envíos de petróleo a Cuba.

Funcionarios cubanos viajaron a Rusia esta semana para discutir las relaciones bilaterales.

The New York Times / Emma Bubola