Así fue el choque entre un ómnibus y un ciclista que detuvo el tránsito por 15 horas en 8 de Octubre y Propios

En las últimas horas, se difundieron imágenes del momento en el que un ómnibus embistió un ciclista en el cruce entre 8 de Octubre y Bulevar José Batlle y Ordoñez (ex Propios) el pasado lunes. En el registro, difundido por Telenoche, se ve el instante en el que luego de que el conductor cobrara a un pasajero y se alejara del cordón, choca a la bici que iba a realizar un cruce por 8 de octubre.

Tras el siniestro, el conductor frena repentinamente y se toma la cabeza.

El accidente provocó un corte de tránsito de 15 horas

El siniestro aconteció sobre las 19:50 de este lunes 6, lo que generó un desvío del tránsito en la zona.

De acuerdo a lo que había informado en la mañana del martes Tránsito de la Intendencia de Montevideo (IMM) la circulación al oeste por 8 de Octubre se encontraba cortada, al igual que al sur por Batlle y Ordoñez.

De acuerdo a lo que informó Subrayado, el accidente ocurrió cuando un ómnibus de Coetc con destino a Saint Bois chocó a un ciclista de 30 años que circulaba en en lugar.

Accidente en 8 de octubre y Propios Foto: Leonardo Mainé / El País

Según el citado medio, al hombre se le diagnosticó un politraumatismo leve y se encuentra fuera de peligro.

Pese a que el accidente fue sobre las 20:00 del lunes, tanto el ómnibus como el birrodado fueron reitrados del lugar unas 15 horas más tarde.

Fuentes de Fiscalía señalaron a El País que los vehículos no habían sido retirados porque la fiscal del Flagrancia de 2do Turno, Mirna Busich, estaba esperando a que Policía Científica concurra al sitio del accidente.

Según explicaron, el lesionado permanecía internado en el Instituto Pasteur y existía una sospecha de que tenga una fractura, por lo que se requirió un segundo diagnóstico. "Es un tema de protocolo del Ministerio del Interior", señalaron.

Sobre las 15:00 del martes, Tránsito de la Intendencia de Montevideo informó en X que la circulación en la zona volvió a normalizarse.