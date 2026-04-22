Ciclista de 76 años falleció en Maroñas: cruzó en diagonal y fue embestido por una moto

La Jefatura de Policía de Montevideo informó en un comunicado que durante la mañana de este miércoles, se registró un siniestro de tránsito fatal en el cruce de Capitán Villademoros y Coronel Luis Argerich (Maroñas), donde un choque entre una moto y una bicicleta tuvo como resultado la muerte de un hombre de 76 años.

Según informó la dependencia, al sitio del accidente concurrió personal policial, donde constataron a una persona caída en la calle junto a su bicicleta, así como una moto cercana al cordón.

La emergencia médica confirmó el fallecimiento del ciclista en el lugar. En lo que respecta al conductor de la moto, fue asistido y trasladado a un centro de salud.

Tras análisis de las cámaras de seguridad, se pudo comprobar que el ciclista había realizado un cruce diagonal, donde se interpuso en la trayectoria de la moto, sin que se pudiera evitar el choque.

En el lugar trabajó Policía Científica.

Otro siniestro fatal: un motociclista de 30 años murió tras chocar con un auto

Más temprano este miércoles, la jefatura capitalina informó sobre otro siniestro de tránsito fatal que involucró una moto y un auto en la tarde del pasado lunes en Avenida Punta de Rieles y Camino Delfín.

Según informó la jefatura, al lugar acudió un equipo de emergencia móvil. Allí, un médico constató la muerte del conductor de la moto, un hombre de 30 años.

En tanto, el conductor del auto, un hombre de 35 años, dijo que se encontraba circulando por la Avenida Punta de Rieles, rumbo a Camino Maldonado, cuando intentó rebasar a un auto, y no se dio cuenta de que en el mismo sentido venía la moto realizando ese mismo movimiento, sin poder evitar el choque.