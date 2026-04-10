Ómnibus chocó el auto nuevo de Julio Ríos y periodista denuncia que el chofer "la quiso marear": su descargo

El periodista deportivo Julio Ríos emitió un encendido descargo este viernes en el comienzo de su programa Las voces del fútbol (El Espectador Deportes), tras un incidente de tránsito ocurrido el día anterior en Montevideo.

Según relató al aire, su auto —con apenas dos meses de uso— fue chocado por un ómnibus mientras estaba detenido en el semáforo de la intersección de Avenida Rivera y Simón Bolívar. Si bien los daños no fueron de gravedad, Ríos apuntó contra la actitud del chofer, a quien acusó de intentar “marearlo” con datos poco claros tras el impacto.

Ríos contó que luego del choque, que se produjo en el lateral de su auto mientras el ómnibus maniobraba para detenerse en la parada de la esquina, se bajó de su vehículo y subió al ómnibus para increparle "con respeto" al conductor. El chofer dijo que no se había dado cuenta del impacto y tuvo, según el periodista, una actitud evasiva.

“Cualquiera puede cometer un error, pero si me chocaste, hacete cargo”, expresó con firmeza el periodista, quien incluso brindó al aire detalles de la línea, número de coche y nombre del conductor, al que llamó a asumir su responsabilidad.

Julio Ríos intentando leer el papel que le dejó el conductor del ómnibus. Foto: El Espectador Deportes.

El episodio ocurrió sobre las 18:48 y, según Ríos, hubo al menos tres testigos. El chofer le entregó a Ríos un papel con sus datos. Sin embargo, denunció que la información era ilegible y que incluso faltaba un número en la cédula. “Es un jeroglífico. Está todo escrito para marear”, insistió.

Durante el programa, su compañero Alberto Pérez también intervino, calificando la situación como “una cosa de locos” y asegurando haber recibido mensajes de personas que conocerían al conductor involucrado.

Ríos sostuvo que tiene identificada la chapa del vehículo y cuenta con fotos, y confía en que el chofer se comunicará en los próximos días para resolver el problema. También dijo confiar en que la "empresa seria" se haga cargo de la situación. Mientras tanto, dejó un mensaje claro: “Si cometés un error, hacete cargo como nos hacemos cargo todos”.