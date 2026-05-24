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El País Información Policiales

Una policía sufrió graves fracturas tras ser embestida en control vehicular en ruta 12: el conductor se fugó

La mujer de 54 años participaba de un operativo en las inmediaciones de Nueva Palmira cuando el conductor de una moto evadió las señales de detención y se dio a la fuga por la carretera.

El País
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24/05/2026, 10:04
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Funcionarios de la Policía Caminera realizando una espirometría.
Funcionarios de la Policía Caminera realizando una espirometría.
Foto: Policía Caminera.

Una funcionaria policial de 54 años resultó gravemente lesionada en la jornada del sábado tras ser embestida por una moto que evadió un control vehicular en la ruta 12, a la altura del kilómetro 6, en las inmediaciones de Nueva Palmira (Colonia). El conductor del birrodado se dio a la fuga y hasta el momento no ha sido identificado.

Según la información proporcionada por la Policía, el hecho ocurrió sobre las 18:20 horas, cuando efectivos de la Dirección Nacional de Policía Caminera realizaban un operativo de control vehicular. En ese momento, una moto que circulaba de Este a Oeste no acató las señales de detención y embistió a una funcionaria que participaba del procedimiento.

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La funcionaria fue asistida en primera instancia y trasladada al sanatorio Camoc de Nueva Palmira. Allí se le diagnosticó inicialmente: “Paciente sufre accidente laboral al ser embestida por una moto. Presenta fractura de puño derecho; se traslada a puerta de emergencia para completar valoración”.

Posteriormente, la mujer fue derivada al sanatorio Cams de la ciudad de Mercedes, donde se confirmó un diagnóstico de mayor gravedad. El parte médico final indicó que presenta una “fractura articular de radio distal desplazada, multifragmentaria de resolución quirúrgica”.

La funcionaria permanece internada y será intervenida quirúrgicamente en las próximas horas, informó Policía Caminera.

En tanto, las autoridades continúan trabajando para identificar al conductor involucrado, ya que al momento no se cuenta con datos del vehículo ni de su ocupante.

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Ruta 12 en Lavalleja.
Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.
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