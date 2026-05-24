Investigación en Aeropuerto de Carrasco: condenan a hombre por vender medicamentos de Europa en forma ilegal

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno logró la condena de un ciudadano uruguayo por una maniobra vinculada al ingreso y comercialización ilegal de medicamentos provenientes de Europa, detectada en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. La investigación permitió además la incautación de cientos de jeringas inyectables y dinero en efectivo en dólares y pesos uruguayos.

El caso estuvo a cargo de la fiscal Sandra Fleitas junto a las fiscales adscriptas Verónica García y Romina Cabrera. El pasado jueves 21 de mayo, la Justicia condenó al hombre como autor penalmente responsable de un delito de receptación en reiteración real con un delito de ofrecimiento comercial o venta de sustancias genuinas por persona no habilitada para ello.

La pena impuesta fue de 20 meses de prisión, aunque fue sustituida por un régimen de libertad a prueba. Entre las medidas dispuestas se encuentran la fijación de domicilio, la presentación periódica en la seccional policial correspondiente, la prohibición de salir del país, arresto domiciliario nocturno y la realización de servicios comunitarios.

Fachada de la Fiscalía General de la Nación. Foto: Estefanía Leal

Medicamentos desde Europa

Según informó Fiscalía, la maniobra consistía en el ingreso al país de distintos medicamentos traídos desde Europa a través del Aeropuerto Internacional de Carrasco para luego ser comercializados en Uruguay de manera irregular.

La operativa fue detectada inicialmente por personal de la Dirección de Vigilancia de Aeropuertos y Puertos de la Policía Nacional. Al advertir que podía tratarse de una maniobra internacional, los efectivos dieron intervención al Departamento de Investigación de Delitos Especiales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol.

A partir de allí, ambas unidades policiales trabajaron en conjunto con la Fiscalía en una investigación que incluyó distintos operativos desde comienzos de este año. Entre las medidas realizadas hubo tareas de vigilancia en puertos y aeropuertos, identificación de personas que transportaban medicamentos y allanamientos.

Medicamentos. Foto: AFP.

Como resultado de esos procedimientos se logró incautar 365 jeringas de inyectables, además de US$ 74.900 y $ 167.500.

La investigación también tuvo conexiones regionales. De acuerdo con la información oficial, la Policía Federal de Brasil, junto a autoridades judiciales de ese país, detectó operaciones de características similares y hace aproximadamente un mes logró encausar a ciudadanos brasileños vinculados a maniobras de la misma naturaleza.