Cuatro hombres condenados por un homicidio ocurrido en 2025 en un bar ambientado como "El Padrino"

La Fiscalía Penal de Homicidios de 4º turno condenó este viernes a cuatro hombres por haber realizado varios disparos frente a un bar en la Teja que dejó como saldo la muerte de un hombre y a otro gravemente herido en 2025, según informó Fiscalía.

El hecho ocurrió en Yapeyú y Florentino Ameghino, lugar donde funcionaba el bar "Corleone", y que estaba ambientado con imágenes de la película El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola. En el cartel de la fachada del bar figuraba una imagen de Marlon Brando, actor que interpertó a Vito Corleone en la popular saga de una familia criminal de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo a la investigación, el 9 de setiembre de 2025 los involucrados circulaban en un automóvil cuando, al pasar en frente al local, dispararon desde el interior del vehículo contra personas que se encontraban en el bar. A causa de los impactos de bala, una víctima de 19 años murió pocos minutos después en un centro asistencial mientras que otra de 34 años sufrió heridas de extrema gravedad.

Tras un análisis de las cámaras de vigilancia, se reconstruyó el recorrido del automóvil luego del hecho, y se pudo conocer el lugar de residencia de los involucrados.

Yapeyú y Florentino Ameghino, esquina en la que hubo un ataque a balazos en la noche del martes 9 de setiembre. Foto: Google Maps.

"La investigación también determinó que uno de los implicados había concurrido previamente a la zona con el objetivo de identificar el lugar y a las futuras víctimas antes del ataque", subrayó Fiscalía en un comunicado.

Dos de los imputados, fueron condenados como autores de dos delitos de homicidio en reiteración real, uno de ellos en grado de tentativa; en concurso formal con un delito de porte y/o tenencia de arma de fuego por reincidente y un delito de porte y/o tenencia de arma de fuego en lugares públicos, a la pena de 14 y 13 años de penitenciaría, respectivamente.

El tercero fue condenado por dos delitos de homicidio en reiteración real, uno de ellos en grado de tentativa; en concurso formal con un delito de porte y/o tenencia de arma de fuego en lugares públicos, a la pena de 12 años de penitenciaría.

El cuarto implicado en el crimen fue condenado como coautor penalmente responsable de dos delitos de homicidios en reiteración real, uno de ellos en grado de tentativa, recibiendo una pena de 9 años y 8 meses de prisión.

Bar Corleone funcionaba como boca de droga y fue cerrado en marzo

La Policía y la Intendencia de Montevideo (IMM) tapiaron a mediados de marzo el local en el que se encontraba el Bar Corleone y en el que funcionaba una boca de venta de drogas.

En el lugar operaba una banda criminal de la zona, según reportó en aquella oportunidad Telenoche (Canal 4).