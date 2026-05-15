Investigan homicidio de un hombre de 31 años en barrio Lavalleja Sur: fue hallado con varios disparos

La Jefatura de Policía de Montevideo informó este viernes que se está investigando un homicidio ocurrido en las últimas horas en Rambla Costanera y Máximo Santos, en el barrio Lavalleja Sur, donde fue hallado el cuerpo de un hombre de 31 años.

Según un comunicado, personal policial concurrió esta madrugada a las inmediaciones de dicho cruce luego de una comunicación del Centro de Comando Unificado (CCU), que alertaba por una persona que se encontraba sin vida. En ese lugar fue hallado el hombre, por lo que intervino el Departamento de Homicidios.

Según información primaria, un testigo del lugar manifestó haber encontrado a la víctima y sostuvo que, horas antes, había escuchado varios disparos.

La víctima tenía heridas que eran compatibles con disparos de arma de fuego.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y del Departamento de Homicidios, quienes se encuentran realizando relevamientos para que el hecho sea esclarecido.

Dos personas heridas por arma de fuego en La Teja

Por otro lado, la jefatura capitalina también informó este viernes que se encuentra investigando un hecho por lesiones con un arma de fuego. Según detallaron, durante la mañana de esta jornada personal policial concurrió a un centro de salud y a una vivienda cercanas a Humboldt e Inclusa, en La Teja, luego de que tomaran conocimiento de dos personas que habían sido heridas por arma de fuego.

Según detallaron, una mujer de 29 años fue asistida por personal médico y diagnosticada con "herida por arma de fuego en hemitórax derecho, con entrada sin salida", por lo que debió permanecer en block quirúrgico.

De acuerdo a información preliminar que maneja la policía, la mujer detalló que se encontraba en compañía de la otra víctima cuando fue herida por un hombre con quien habría tenido un vínculo anteriormente.

En dicha intervención, fue ubicado un hombre de 24 años, poseedor de antecedentes penales, quien también resultó herido por arma de fuego. Fue diagnosticado por personal médico como "herido por arma de fuego en miembro superior derecho y herida en zona lumbar".

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Flagrancia de 14.º Turno, que dispuso relevar cámaras y testigos.